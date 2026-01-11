Advertisement
Lets deal! इससे पहले देर हो जाए... वेनेजुएला को बर्बाद करने के बाद क्यूबा को ट्रंप की खुली धमकी

Let's deal! इससे पहले देर हो जाए... वेनेजुएला को बर्बाद करने के बाद क्यूबा को ट्रंप की खुली धमकी

Trump warns Cuba: कहां 'ईगल' इतना बड़ा अमेरिका और इत्तू सा क्यूबा, टेक्निकली दोनों में दूर-दूर तक कोई तुलना नहीं है, फिर भी सुपरपावर इस छोटे से देश जिसे 'चीनी का कटोरा' भी कहते हैं, उस क्यूबा से बेंइतहा नफरत करता है. दोनों की दूरी बस इतनी कि फौज छोड़िए, कोई आम अमेरिकी अपनी नाव पर बैठे और चंद घंटों में पहुंच जाए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 11, 2026, 10:03 PM IST
Miguel Díaz-Canel Bermudez
Trump Cuba Warning: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चर्चित दबंग अंदाज में क्यूबा को सीधे धमकाया है. ट्रंप ने क्यूबा को खुली चेतावनी देते हुए कहा, क्यूबा अब पुराने सहारे पर नहीं टिक पाएगा और इससे पहले की देर हो जाए, उसे अमेरिका से डील कर लेनी चाहिए. सुपरपावर से मिली नई धमकी वेनेजुएला, क्यूबा और अमेरिका तीनों के रिश्ते को और बिगाड़ते हुए नए आत्मघाती मोड़ पर ले जाते दिख रही है. डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा की सरकार चला रहे नेताओं से दो टूक कह दिया है कि डील करो और वो भी जल्दी.

'वो दौर चला गया'

ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर क्यूबा ने ऐसा नहीं किया, तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं. अब वह दौर खत्म हो गया है जब क्यूबा को वेनेजुएला से बिना रुके मदद मिलती थी. क्यूबा पुराने सहारों पर नहीं टिक पाएगा और उसे अमेरिका से बात करनी होगी. हम उनकी रक्षा करेंगे. क्यूबा को अब और तेल या पैसा कुछ नहीं मिलेगा मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वो फौरन समझौता कर लें.  

अब और नहीं!

ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा- 'क्यूबा कई सालों तक वेनेजुएला से मिलने वाले भारी मात्रा में तेल और पैसे पर ज़िंदा रहा. बदले में, क्यूबा ने पिछले दो वेनेजुएला के तानाशाहों को सुरक्षा सेवाएं दीं, लेकिन अब और नहीं! पिछले हफ़्ते अमेरिका के हमले में ज़्यादातर क्यूबाई मारे गए हैं. वेनेजुएला को अब उन गुंडों और रंगदारों से सुरक्षा की जरूरत नहीं है जिन्होंने उन्हें इतने सालों तक बंधक बनाकर रखा था. वेनेजुएला के पास अब अमेरिका है. जिसके पास अबतक दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है. उनकी रक्षा करने के लिए हम तैयार हैं. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद. राष्ट्रपति DJT'

ट्रंप ने अपनी धमकियों को दोहराते हुए क्यूबा की आर्थिक हालत पर भी तंज कसते हुए कहा, वेनेजुएला के तेल पर काफी हद तक निर्भर क्यूबा आर्थिक रूप से लगभग टूटने की कगार पर है और संकेत दिया कि वहां अमेरिकी हस्तक्षेप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

वेनेजुएला, क्यूबा और अमेरिका का हेट ट्रायंगल

आपको बताते चलें कि क्यूबा और वेनेजुएला में मानो रोटी बोटी का रिश्ता है. हाल ही हुए राजधानी काराकस समेत कई शहरों पर हुए अमेरिकी हमलों में क्यूबा के 32 सुरक्षा अधिकारी मारे गए. वेनेजुएला और क्यूबा के रिश्तों को कुछ यूं समझिए कि क्यूबा के सैनिक और सुरक्षा एजेंट अक्सर वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अंगरक्षक होते थे और दूसरी ओर वेनेजुएला के पेट्रोलियम आयात से क्यूबा की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को दशकों तक एक सहारा मिला. 

ट्रंप साफ कर चुके हैं कि क्यूबा की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था मादुरो राज का खात्मा होने के बाद बद से बदतर हो जाएगी. ट्रंप का मानना है कि वेनेजुएला पर दबाव बढाकर वो क्यूबा को इतना कमजोर कर सकते हैं कि क्यूबा की कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था का किला बिना एक भी बम मारे अपने आप ढह जाएगा.

'रूबियो  क्यूबा के राष्ट्रपति होंगे ये सुनना अच्छा लगता है: ट्रंप

ट्रंप अपने विदेश मंत्री मार्को रुबियो (जो क्यूबाई मूल के हैं) को क्यूबा का नया राष्ट्रपति बनाने जैसे शिगूफों को हवा दे रहे हैं. रूबियो भी क्यूबा में सत्ता बदलने के पक्षधर रहे हैं. ऐसी बातें क्यूबा में अमेरिकी हितों की दशकों पहले जैसी बहाली करने की रणनीति हो सकती हैं. दरअसल हाल ही में ट्रंप ने एक विवादास्पद पोस्ट शेयर कर सियासी हलचल बढ़ा दी थी. 8 जनवरी की एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए एक यूजर क्लिफ स्मिथ ने लिखा, 'मार्को रूबियो क्यूबा के राष्ट्रपति होंगे', ट्रंप ने प्रतिक्रिया में लिखा, 'मुझे अच्छा लगता है.'

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TrumpCuba

