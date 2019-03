ट्रेवर नोह ने मांगी माफी, भारत-पाकिस्तान के तनाव पर की थी विवादित टिप्पणी

न्यूयार्क: टॉक शो प्रस्तोता ट्रेवर नोह ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव पर अपनी टिप्पणी को लेकर खेद प्रकट किया है. उन्होंने कहा कि यह गैर इरादतन था. नोह (35)की टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हुई थी. उनकी टिप्पणियों को नस्ली, घिसा पिटा और आक्रामक बताया गया था.‘‘द डेली शो’’ की एक कड़ी में उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच होने जा रहा युद्ध ‘‘सबसे ज्यादा मनोरंजक’ होगा और ‘‘यह सबसे लंबा युद्ध होगा - एक और डांस नंबर !’’ इसे लेकर एक टि्वटर यूजर द्वारा अपनी आलोचना किए जाने के बाद नोह ने खेद प्रकट किया.

It's amazing to me that my joke about the conflict in India and Pakistan trended more than the story of the actual conflict itself. Sometimes it seems like people are more offended by the jokes comedians make about an issue than the issue itself.

— Trevor Noah (@Trevornoah) March 2, 2019