/कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद होटल से लापता हुआ पाकिस्तानी बॉक्सर, पहले भी इसी तरह गायब हुए कई खिलाड़ी; PBF पर उठे गंभीर सवाल

Commenwealth Games 2026: ग्लासगो में साल 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हो चुका है. इस बीच पाकिस्तानी बॉक्सर कुदरतुल्लाह अचानक टीम के होटल से लापता हो गए. इसको लेकर पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन (PBF) एक बार फिर सवालों के घेरे में आया है. इस घटना ने फेडरेशन की ओर से अपने खिलाड़ियों के मैनेजमेंट को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में प्लेयर्स के इस तरह गायब होने के मामले सामने आए हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्लासगो में अपना मैच पूरा करने के बाद कुदरतुल्लाह अचानक लापता हो गए. इस घटना ने अधिकारियों को हैरान कर दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि उनका पासपोर्ट टीम मैनेजर के पास था. ऐसे में उनका गायब होना और भी आश्चर्यजनक है.
बता दें कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के इस तरह गायब होना कोई नई बात नहीं है. इससे पहले भी साल 2022 के बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी मुक्केबाज सुलेमान बलूच और नजीरुल्लाह खान भी लापता हो गए थे, जबकि उनके पासपोर्ट्स भी मैनेजमेंट के पास था. इसके अलावा इटली के बुस्टो आर्सीजियो में आयोजित साल 2024 के वर्ल्ड ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालीफायर में भी एक और शर्मनाक घटना में एशियन गोल्ड मेडलिस्ट जोहेब रशीद अपने रूममेट से फॉरेन करेंसी और कीमती सामान चुराकर गायब हो गया.
इस घटना ने पाकिस्तान मुक्केबाजी के लिए एक एतिहासिक उपलब्धि को मिट्टी में मिला दिया है. वहां की फातिमा जहरा ने ग्लासगो में महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश के लिए एकमात्र पदक हासिल किया था. वह कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला मुक्केबाज बनीं. उनकी इस उपलब्धि के सम्मान में उन्हें समापन समारोह में पाकिस्तान की ध्वजवाहक भी चुना गया.
कुदरतुल्लाह के लापता होने की जांच शुरू होने के बाद पाकिस्तान ओलंपिक संघ और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन दोनों पर यह समझाने का दबाव बढ़ रहा है कि स्ट्रिक्ट ट्रैनवल प्रोटोकॉल के बावजूद एक अन्य एथलीट टीम से निकलने में कैसे कामयाब रहा. इस ताजा घटना ने एक बार फिर ग्लासगो में पाकिस्तान के प्रदर्शन, खासतौर से फातिमा जहरा की ऐतिहासिक उपलब्धि से ध्यान हटा दिया है और एथलीट मैनेजमेंट और जवाबदेही को लेकर महासंघ को असहज स्थिति में डाल दिया है.