/कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद होटल से लापता हुआ पाकिस्तानी बॉक्सर, पहले भी इसी तरह गायब हुए कई खिलाड़ी; PBF पर उठे गंभीर सवाल

बता दें कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के इस तरह गायब होना कोई नई बात नहीं है. इससे पहले भी साल 2022 के बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी मुक्केबाज सुलेमान बलूच और नजीरुल्लाह खान भी लापता हो गए थे, जबकि उनके पासपोर्ट्स भी मैनेजमेंट के पास था. इसके अलावा इटली के बुस्टो आर्सीजियो में आयोजित साल 2024 के वर्ल्ड ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालीफायर में भी एक और शर्मनाक घटना में एशियन गोल्ड मेडलिस्ट जोहेब रशीद अपने रूममेट से फॉरेन करेंसी और कीमती सामान चुराकर गायब हो गया.