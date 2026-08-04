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कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद होटल से लापता हुआ पाकिस्तानी बॉक्सर, पहले भी इसी तरह गायब हुए कई खिलाड़ी; PBF पर उठे गंभीर सवाल

Pak Player Gone Missing After Commenwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर कुदरतुल्लाह अचानक लापता हो गए हैं. इससे पहले भी कई पाकिस्तानी एथलीट इस तरह से गायब हुए हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 04, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:26 PM IST
कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद होटल से लापता हुआ पाकिस्तानी बॉक्सर, पहले भी इसी तरह गायब हुए कई खिलाड़ी; PBF पर उठे गंभीर सवाल

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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