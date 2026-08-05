/CWG: पाकिस्तानी बॉक्सर के बाद युगांडा के खिलाड़ी भी लापता, 6 में से 4 बॉक्सर गायब; अचानक क्यों गुम हो रहे एथलीट?

Pakistani Boxer Vanish: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के खत्म होने के बाद पाकिस्तानी बॉक्सर अचानक अपने होटल से गायब हो गया. इस बीच अब खबर आई है कि युगांडा और पाकिस्तान के और भी कई एथलीट कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म होने के बाद अचानक गायब हो गए हैं. स्कॉटिश पुलिस इन मामलों की जांच कर रही हैं.
'अल जजीरा' की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार ( 4 अगस्त 2026) को एक प्रवक्ता ने बताया कि स्कॉटलैंड पुलिस को कई ऐसे एथलीटों के बारे में रिपोर्ट मिली हैं, जिनका कोई पता नहीं चल रहा है. हालातों का आकलन करने के लिए जांच जारी है और गृह मंत्रालय के साथ इसपर बातचीत चल रही है'
युगांडा के 'NBS स्पोर्ट' ने बताया कि मंगलवार ( 4 अगस्त 2026) को घर लौटने से पहले टीम के 6 मुक्केबाजों में से 4 लापता थे. बताया जा रहा है कि एक खिलाड़ी ने ब्रॉडकास्टर को बताया कि वे शरण लेने की योजना बना रहे हैं. 'पाकिस्तान टुडे' ने भी बताया कि एक पाकिस्तानी मुक्केबाज वापसी की फ्लाइट में नहीं पहुंचा. पाकिस्तानी मुक्केबाज कुदरतुल्लाह घर लौटने से कुछ ही समय पहले ग्लासगो में लापता हो गए.
'जियो न्यूज' के मुताबिक, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सूत्रों ने बताया कि कुदरतुल्लाह को आखिरी बार रात करीब 2 बजे उनके होटल के कमरे में देखा गया था. अधिकारियों ने बाद में उनके कमरे की तलाशी ली लेकिन वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए. पाकिस्तानी टीम को एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले सुबह 9 बजे होटल की लॉबी में इकट्ठा होना था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुदरतुल्लाह का पासपोर्ट और वापसी का टिकट अभी भी टीम मैनेजर के पास है.
बता दें कि इससे पहले भी कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद खिलाड़ियों के गायब होने के मामले सामने आ चुके हैं. साल 2018 के गोल्ड कोस्ट गेम्स के1 महीने बाद तक अधिकारी 50 खिलाड़ियों और अधिकारियों की तलाश कर रहे थे, जबकि 190 अन्य लोगों ने शरण मांगी थी.
पाकिस्तान की 21 सदस्यीय टीम ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन सिर्फ एक मेडल के साथ किया. बॉक्सर फातिमा जहरा ने महिलाओं की 60 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता और वह कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बॉक्सर बन गईं. यह नतीजा 1998 के बाद से पाकिस्तान का सबसे कम मेडल वाला प्रदर्शन था. ओलंपिक जैवलिन चैंपियन अरशद नदीम भी मेडल नहीं जीत पाए, जबकि वे देश की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक थे.