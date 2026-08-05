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CWG: पाकिस्तानी बॉक्सर के बाद युगांडा के खिलाड़ी भी लापता, 6 में से 4 बॉक्सर गायब; अचानक क्यों गुम हो रहे एथलीट?

Commenwealth Games 2026 Athletes Vanish: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समाप्त होने के बाद एक पाकिस्तानी बॉक्सर के गायब होने की खबर आई थी. अब बताया जा रहा है कि उसके अलावा युगांडा से भी कई एथलीट लापता हुए हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 05, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:43 PM IST
CWG: पाकिस्तानी बॉक्सर के बाद युगांडा के खिलाड़ी भी लापता, 6 में से 4 बॉक्सर गायब; अचानक क्यों गुम हो रहे एथलीट?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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