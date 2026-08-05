/CWG: पाकिस्तानी बॉक्सर के बाद युगांडा के खिलाड़ी भी लापता, 6 में से 4 बॉक्सर गायब; अचानक क्यों गुम हो रहे एथलीट?

बता दें कि इससे पहले भी कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद खिलाड़ियों के गायब होने के मामले सामने आ चुके हैं. साल 2018 के गोल्ड कोस्ट गेम्स के1 महीने बाद तक अधिकारी 50 खिलाड़ियों और अधिकारियों की तलाश कर रहे थे, जबकि 190 अन्य लोगों ने शरण मांगी थी.

पाकिस्तान की 21 सदस्यीय टीम ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन सिर्फ एक मेडल के साथ किया. बॉक्सर फातिमा जहरा ने महिलाओं की 60 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता और वह कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बॉक्सर बन गईं. यह नतीजा 1998 के बाद से पाकिस्तान का सबसे कम मेडल वाला प्रदर्शन था. ओलंपिक जैवलिन चैंपियन अरशद नदीम भी मेडल नहीं जीत पाए, जबकि वे देश की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक थे.