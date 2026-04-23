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Hindi Newsदुनियाजंग न थमी तो क्या गाजा जैसा हो जाएगा ईरान का हाल? ये तस्वीरें देखकर कांप जाएगी रूह

जंग न थमी तो क्या गाजा जैसा हो जाएगा ईरान का हाल? ये तस्वीरें देखकर कांप जाएगी रूह

Gaza news: 28 अप्रैल को ईरान की जंग के दो महीने हो जाएंगे. इस बीच यूएन की एक रिपोर्ट में गाजा में नर्क जैसे हालातों का खुलासा हुआ है. इसके बाद चिंता जताई जा रही है कि अगर मिडिल ईस्ट में भी जल्द शांति नहीं आई तो भविष्य में ईरान का हाल गाजा जैसे हो सकता है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 23, 2026, 09:22 PM IST
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(Photo: Anadolu Ajansı)
(Photo: Anadolu Ajansı)

Israel-Hamas war: आतंकी संगठन हमास के एक हमले की कीमत गाजा के लाखों लोगों ने चुकाई है. यूएन की एक हालिया रिपोर्ट में गाजा के हालात बद से बदतर बताए गए हैं. हालात कितने बुरे हैं, इससे पहले ये जान लीजिए कि ऐसा क्यों हुआ. तारीख थी 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने त्योहार की खुशियां मना रहे इजरायली लोगों पर पैराशूट से कूदकर मौत बरसाई थी. इसके बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था—'We Are at War.' इसके बाद इजरायली फौजों आईडीएफ (IDF) ने हमास को इतनी बुरी मार मारी की पूरे गाजा को खाली प्लाट बना दिया. लाखों लोग विस्थापित हुए. लाखों भुखमरी से जूझ रहे हैं. आज भी उसके हमले बंद नहीं हुए हैं, मानो चाणक्य की तरह ये कसम खाई हो, कि जब तक हमास का समूल नाश नहीं कर दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा.

'कुपोषण से मर रहे लोग, तीन गुना बढ़ा संक्रमण'

गाजा का स्वास्थ्य संकट गहरा गया है. लोगों की हालात कीड़े-मकोड़े जैसी हो गई है. गाजा में जंग की वजह से त्वचा के संक्रमण के मामले तीन गुना बढ़ गए हैं. संयुक्त राष्ट्र ने पुष्टि की है कि गाजा के राहत कैंपों में रह रहे लोगों की हालत बेहद दयनीय हो चुकी है. कई तरह की बीमारियां लोगों को घेर रही हैं.

मरीजों का आंकड़ा

जनवरी में UN के कैंप 3,000 लोग प्रभावित थे. मार्च में ये आंकड़ा बढ़कर करीब 10,000 हो गया. गाजा के आधे से ज्यादा विस्थापित शिविरों में चूहे और दूसरे कीड़े-मकोड़ों की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं. लोगों के सिर में जुएं पड़ गए हैं. कीटनाशक दवाएं, साबुन, साफ-सफाई का सामान और कीड़े मारने की दवाई की भीषण किल्लत है.

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दवाओं-सुविधाओं की किल्लत: यूएन

यूएन के प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिक ने कहा, 'जमीन पर हालात बेहद खराब हैं. महामारी जैसी स्थिति है. मार्च में यूएन के कैंपों में संक्रमण तीन गुना से ज्यादा बढ़ चुका है. पानी और सीवर की व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है. चारों ओर गंदा पानी और कचरा संक्रमण को तेजी से बढ़ा रहे हैं. लोग खुले में या टूटे-फूटे टेंट में रह रहे हैं. महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे बेहद परेशान हैं. गाजा में लोगों को तत्काल अच्छे बिस्तरों, तिरपाल और तंबू वगैरह की जरूरत है. हालांकि बीच में कुछ-कुछ मदद पहुंची है, लेकिन वो उंट के मुंह में जीरे के बराबर है.

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(गाजा में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा फोटो क्रेडिट: Abed Rahim Khatib – Anadolu Agency)

कांप जाएगी रूह!

मानवीय नजरिए से देखें तो लाखों निर्दोष लोग, लंबे समय से खुले आसमान के नीचे, गंदगी और बीमारियों से जूझ रहे हैं. वे न तो ठीक से सो पा रहे हैं, न सुथरे तरीके से रह पा रहे हैं. बेचारों को इलाज तक नसीब नहीं है. आए दिन चूहों और अन्य कीड़ों के काटने से बच्चों के शरीर पर फोड़े-फुंसी निकल रही हैं. उन्हें खुजली हो रही है और संक्रमण फैल रहा है. ये लोग पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं. गाजा प्रशासन की मीडिया विंग के मुताबिक सीजफायर उल्लंघन में 784 लोग मारे गए और दो हजार से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. 

ईरान युद्ध से तुलना

ईरान पर अमेरिका और इजरायल का काल बनकर टूटा है. इतिहास गवाह है कि युद्ध में मानवीय संकट बढ़ जाते हैं. अब डर है कि अगर ईरान की जंग लंबी खिंची, तो भविष्य में ईरान के कुछ इलाकों का हाल गाजा की तरह हो सकता है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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