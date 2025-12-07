बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया की हालत नहीं हो रही बेहतर, लंदन एयरलिफ्ट करने की तैयारी फिर टली

Khaleda Zia: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को उच्च स्तरीय इलाज के लिए ब्रिटेन ले जाने की योजना बनाई जा रही थी. हालांकि, मेडिकल बोर्ड की तरफ से अपडेट आया है कि अभी वह इतनी फिट नहीं हैं कि उन्हें इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया जा सके. वहीं, बांग्लादेशी मीडिया ने बताया कि उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने पहले खालिदा जिया को एयरलिफ्ट करने के लिए फ्लाइट शुक्रवार के लिए शेड्यूल की थी. हालांकि, उनकी हालत स्थिर नहीं थी, इस वजह से फिर उनकी फ्लाइट आज के लिए रीशेड्यूल की गई. हालांकि, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, जिसकी वजह से दोनों कोशिशें नाकाम रहीं.

खालिदा के मेडिकल बोर्ड ने शनिवार रात को हॉस्पिटल में एक मीटिंग की ताकि उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स की समीक्षा की जा सके. मेडिकल बोर्ड की बैठक में बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की पत्नी और बोर्ड की सदस्य डॉ. जुबैदा रहमान भी शामिल हुईं. मेडिकल बोर्ड ने कहा कि खालिदा लंबी फ्लाइट के लिए शारीरिक तौर पर फिट नहीं है. इसकी वजह से उनकी फ्लाइट यात्रा में वक्त लगेगा. खालिदा का 48 घंटे का ऑब्जर्वेशन पीरियड आज रात खत्म हो जाएगा. इसके बाद डॉक्टर आगे क्या करना है, इसके बारे में फैसला करेंगे.

खालिदा के पर्सनल डॉक्टर ने दी जानकारी

खालिदा के पर्सनल डॉक्टर जाहिद हुसैन ने कहा कि उनकी विदेश यात्रा में देरी हो रही है, और उनका स्वास्थ्य तय करेगा कि वह उच्च स्तरीय इलाज के लिए कब जा सकती हैं. शनिवार को हॉस्पिटल के बाहर मीडिया को जानकारी देते हुए जाहिद ने कहा कि बीएनपी चीफ के लिए एक एयर एम्बुलेंस तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता खालिदा जिया के लिए सही हेल्थ केयर और सुरक्षा है. उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि फ्लाइट में 12 से 14 घंटे लगेंगे, और ज्यादा ऊंचाई पर इंसान के शरीर में बदलाव होते हैं. गंभीर रूप से बीमार मरीज के लिए हमेशा इसका सामना करना मुमकिन नहीं होता.

इस बीच, तारिक रहमान की पत्नी जुबैदा शनिवार को लगभग नौ घंटे अस्पताल में रहीं. इस दौरान वह खालिदा जिया से मिलीं और बाद में उनके धनमंडी वाले घर के लिए निकल गईं. वह शुक्रवार को ढाका पहुंचीं. खालिदा के एक बेटे अराफात रहमान कोको अब इस दुनिया में नहीं हैं. ऐसे में उनकी पत्नी, सैयदा शर्मिला रहमान, और बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, भी शनिवार को अस्पताल पहुंचे थे. मेडिकल बोर्ड के एक डॉक्टर ने नाम न बताने की शर्त पर शनिवार शाम को कहा कि उनकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन सफर के लिए पर्याप्त ठीक नहीं है. हम अभी यह नहीं कह सकते कि वह कब फ्लाइट ले पाएंगी. बोर्ड को उम्मीद है कि वह आखिरकार एडवांस इलाज के लिए विदेश जा पाएंगी.