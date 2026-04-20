होर्मुज में भड़का तनाव! नाकाबंदी का उल्लंघन करने पर US ने जब्त किया ईरानी जहाज, तेहरान बोला- करारा जवाब देंगे

Tension Between US and Iran in Hormuz: यूएस और ईरान के बीच बड़ी मुश्किल से 8 अप्रैल को हुआ 2 सप्ताह का युद्धविराम खतरे में पड़ता दिख रहा है. होर्मुज के आसपास सैन्य नाकाबंदी किए खड़ी अमेरिकी नौसेना ने रविवार रात चीन के लिए तेल लेने के लिए ईरानी बंदरगाह पर आ रहे एक जहाज पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बारे में जानकारी दी है. इस अटैक से ईरान बिफर गया है और उसने कहा है कि वह इसका अपने तरीके से जवाब देगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी झंडे वाला एक जहाज होर्मुज के पास अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था. लेकिन ऐसा करना उसे भारी पड़ गया और उसे जब्त कर लिया है. ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि जहाज का नाम TOUSKA है, जिसे ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर USS Spruance ने रोका.

ईरानी जहाज अमेरिकी मरीन्स के कब्जे में - ट्रंप

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'आज एक ईरानी झंडे वाला कार्गो जहाज TOUSKA हमारी नौसैनिक नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके लिए ऐसा करना सही गया.' ट्रंप ने आरोप लगाया कि जहाज ने चेतावनियों की अनदेखी की, जिसके बाद अमेरिकी मरीन्स ने बल प्रयोग करके उसे रोक लिया.

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ट्रंप ने आगे लिखा, 'इस समय वो जहाज अमेरिकी मरीन्स के कब्जे में है. हम देख रहे हैं कि उस जहाज में क्या है.' ट्रंप ने यह भी दावा किया कि यह जहाज पहले भी अवैध गतिविधियों में शामिल था. जिसके चलते अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने उसे अपनी प्रतिबंध सूची में शामिल कर रखा था.

नाकाबंदी का पालन न करने पर लिया एक्शन- यूएस मिलिट्री

ट्रंप के बाद यूएस आर्मी ने भी बयान जारी कर विस्तार से इस बारे में जानकारी दी. साथ ही घटना से जुड़ा वीडियो भी जारी किया. यूएस आर्मी ने अपने बयान में बताया, 19 अप्रैल को अरब सागर में तैनात अमेरिकी सेना ने ईरानी ध्वज वाले एक मालवाहक पोत TOUSKA को रोकने की कोशिश की. उस वक्त वह जहाज ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास कर रहा था.

उसे देख गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत USS Spruance ने तोस्का को रोकने की कोशिश की. तब वह पोत उत्तरी अरब सागर में 17 समुद्री मील की गति से ईरान के बंदर अब्बास की ओर जा रहा था. अमेरिकी सेना ने कई बार चेतावनी जारी की और ईरानी ध्वज वाले पोत को सूचित किया कि वह अमेरिकी नाकाबंदी का उल्लंघन कर रहा है.

कई गोले दागकर इंजन रूम किया निष्क्रिय

छह घंटे की अवधि में बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद तोस्का के चालक दल ने कोई ध्यान नहीं दिया. इसके बाद स्प्राउंस ने लाउडस्पीकर और रेडियो सिग्नल के जरिए अनाउंसमेंट कर ईरानी पोत के चालकों को अपने इंजन कक्ष को खाली करने का निर्देश दिया. इसके बाद अमेरिकी सैनिकों ने 5-इंच एमके 45 तोप से तोस्का के इंजन कक्ष में कई गोले दागकर उसके इंजन को निष्क्रिय कर दिया.

अमेरिकी सेना ने बयान में बताया, 'इसके बाद अमेरिकी नौसेना की 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के सैनिकों ने उस पोत पर चढ़कर अपने कब्जे में ले लिया. वह ईरानी पोत अभी भी अमेरिकी कब्जे में है.' यूएस मिलिट्री ने कहा कि उसने नाकाबंदी को दृढता से लागू करने के लिए पेशेवर और संतुलित तरीके से यह कार्रवाई की है. नाकाबंदी शुरू होने के बाद से, अमेरिकी सेना अब तक 25 वाणिज्यिक जहाजों को वापस मोड़ने का निर्देश दे चुकी है.

अमेरिकी एक्शन से भड़का ईरान, दी चेतावनी

अमेरिका के इस एक्शन से ईरान भड़क गया है. उसने इसका जवाब देने का एलान किया है. ईरान के सैन्य कमांड ने अपने मालवाहक पोत 'तूसका' पर अमेरिकी हमले को 'समुद्री डकैती' करार दिया है. सरकारी मीडिया IRIB के अनुसार, ईरान ने चेतावनी दी है कि वह इस 'उकसावे वाली कार्रवाई' का जल्द ही करारा जवाब देगा.

इस खबर के सामने आने के बाद पहले से तनाव से जूझ रहे खाड़ी के हालात के और विकट होने की आशंका पैदा कर दी है. ईरानी जहाज की जब्ती की यह खबर उस समय आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है. राष्ट्रपति ट्रंप ने 8 अप्रैल को ईरान के साथ दो सप्ताह के सीजफायर का एलान किया था. यह समयसीमा मंगलवार को खत्म हो रही है. वे इस अवधि से पहले ही ईरान के साथ कोई समझौता करने की जल्दबाजी में हैं.

अब क्या हैं ईरान के सामने विकल्प?

सवाल है कि क्या इस अमेरिकी मिलिट्री एक्शन के बाद ईरान शांत बैठ जाएगा. अगर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो इसे उसकी हार समझा जाएगा और अगर उसने जवाब में यूएस मिलिट्री पर हमला किया तो सीजफायर वहीं खत्म हो जाएगा. जिसके बाद अमेरिका और इजरायल उस पर फिर से हमला करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे. इसका सबसे बड़ा खामियाजा भारत जैसे देशों को भुगतना पड़ेगा, जो तेल-गैस के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर हैं और इस युद्ध के शुरू होने के बाद से ही संकट का सामना कर रहे हैं.