Congo: टूटा पुल, उड़ी धूल, एक बार निकली चीखें फिर...खदान में दबकर मर गए 32 लोग; वीडियो देख रोना आ जाएगा

Congo mine bridge collapse: दक्षिण-पूर्वी कांगो के कालांडो कोबाल्ट खदान में पुल ढह गया. अवैध खनिकों की भीड़, सैनिकों की गोली से भगदड़, बारिश की चेतावनी न मानने से 32 से अधिक लोगों की मौ हो गई. आप भी देखें खौफनाक वीडियो.

Nov 17, 2025
Congo mine bridge collapse Video: दक्षिण-पूर्वी कांगो में कलंदो तांबा और कोबाल्ट खदान में एक पुल ढहने से कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है. भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनियों को दरकिनार करते हुए अवैध खनिक भीड़भाड़ वाले पुल पर थे, तभी पुल ढह गया. सबसे पहले आप भी देखें वीडियो.

न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, क्षेत्रीय गृह मंत्री रॉय कौम्बा मायोंडे ने संवाददाताओं को बताया कि लुआलाबा प्रांत के मुलोंडो में कलंदो खदान में बना पुल शनिवार को ढह गया.उन्होंने कहा कि भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे से जुड़ी चेतावनियों के बावजूद अवैध खनिक प्रतिबंधित स्थल में घुस गए थे. मायोंडे ने कहा, "भारी वर्षा और भूस्खलन के खतरे के कारण साइट पर पहुंचने पर सख्त प्रतिबंध के बावजूद, अवैध खुदाई करने वाले खदान में घुस गए." कांगो के कारीगर और लघु-स्तरीय खनन सहायता और मार्गदर्शन सेवा, जिसे SAEMAPE के रूप में जाना जाता है, की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सैनिकों ने साइट पर गोलियां चलाईं, जिससे खनिकों में दहशत फैल गई और वे पुल की ओर भागे.

एजेंसी ने कहा कि ढहने से पीड़ित "एक-दूसरे के ऊपर ढेर हो गए जिससे मौतें और चोटें आईं." मायोंडे ने जहां मृतकों की संख्या कम से कम 32 बताई, वहीं SAEMAPE की रिपोर्ट में कहा गया कि कम से कम 40 लोग मारे गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, खदान में सैनिकों की उपस्थिति लंबे समय से वाइल्डकैट खनिकों, गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए स्थापित एक सहकारी संस्था, और खदान के लाइसेंस प्राप्त संचालकों के बीच विवाद का विषय रही चीनी कंपनियाँ देश के लगभग 80 प्रतिशत कोबाल्ट उत्पादन को नियंत्रित करती हैं. इस क्षेत्र पर बाल श्रम, असुरक्षित कार्य स्थितियों और भ्रष्टाचार से जुड़े लंबे समय से आरोप लगे हैं. खनिज-समृद्ध पूर्वी कांगो भी दशकों से सरकारी बलों और रवांडा समर्थित एम23 सहित कई सशस्त्र समूहों के बीच संघर्ष के कारण अस्थिर रहा है, जिसके नए आक्रमण ने क्षेत्र के मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

congo

