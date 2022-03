चौथा विश्व युद्ध धनुष-बाण से लड़ा जाएगा, जानें कांग्रेस नेता ने क्यों कहा ऐसा

नई दिल्ली: यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार 8वें दिन जारी है. इस बीच दुनियाभर में तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा तेज हो गई है. रूस ने परमाणु हमले को लेकर चेतावनी दी है. इसे लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध परमाणु है तो निश्चिंत रहें कि चौथा विश्व युद्ध धनुष-बाण से लड़ा जाएगा.

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि दुनिया के नेताओं को परमाणु युद्ध करने से बचना चाहिए क्योंकि अब उपलब्ध परमाणु हथियार दुनिया को विलुप्त होने में बदलने में सक्षम हैं. परमाणु पर ब्रांडिंग न करें. चौधरी ने ट्वीट करते हुए ये बात कही.

If the 3rd world war is nuclear then to be rest assured that 4th world war will be fought by bow and arrow.

