पुतिन को 'श्रीमद्भगवद्गीता' देने पर कांग्रेस सांसद ने उठाए सवाल, बोले- फिर कुरान शरीफ भी देते

Putin india visit: भारत के दो दिवसीय दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पीएम मोदी ने भव्य स्वागत किया है. इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को श्रीमद्भगवद्गीता भेंट की है, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आपत्ति जताई है. कांग्रेसी नेता हुसैन दलवाई ने प्रधानमंत्री मोदी को इसमें धर्म की राजनीति नहीं लाने की बात कहते हुए निशाना साधा है. हुसैन ने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री धर्म को बीच में लाए हैं तो फिर उन्हें पुतिन को कुरान शरीफ, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब भी देने चाहिए थे.

मकसद समझ नहीं आया

हुसैन ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए पीएम की तरह से पुतिन को श्रीमद्भगवद्गीता भेंट करने के मकसद पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि मुझे पीएम का मकसद समझ नहीं आया और मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन पीएम को कुरान शरीफ और गुरु ग्रंथ साहिब भी दिए देने चाहिए था. हुसैन ने पीएम की तरफ से पुतिन को श्रीमद्भगवद्गीता के साथ-साथ महाभारत की किताब देने की भी बात कही.

रूस पर कसा तंज

रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार किए जा रहे हमलों का जिक्र करते हुए हुसैन ने तंज कसा, हुसैन ने कहा कि रूस ने अनेकों लोगों को मारा है, शायद पीएम ने रूस को इस पर विचार करने के उद्देश्य से ही श्रीमद्भगवद्गीता भेंट की होगी. वहीं, पुतिन की भारत यात्रा को कांग्रेसी नेता ने जवाहर लाल नेहरू के कार्यकाल का हवाला देते हुए भारत रूस के मजबूत संबंधों की बात कही है. आयरन लेडी इंदिरा गांधी की तरफ से रूस के साथ की गई एक संधि के बारे में भी कांग्रेसी नेता ने जिक्र किया है. इस संधि को ही उन्होंने बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के खिलाफ हुए युद्ध में भारत की सहायता को कारण बताया. भारत-रूस के रिश्तों को लेकर हुसैन ने कहा कि ये दोस्ती पहले से चली आ रही है और अब रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग

कंगना रनौत का बयान

हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का भी पीएम की तरफ से पुतिन को श्रीमद्भगवद्गीता भेंट किए करने पर टिप्पणी की है. कंगना ने कहा कि पीएम मोदी सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के राजदूत हैं. कंगना ने आगे कहा कि गीता में जो लिखा है वो सत्य है, सनातन हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है. कंगना रनौत ने गीता को भारत की सांस्कृतिक धरोहर भी बताया है.

इनपुट--आईएएनएस