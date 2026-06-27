DNA: पाकिस्तान का 'आतंक' प्रेम नहीं जाता... 'पश्चिमी दुनिया' ये बात कब और कैसे समझेगी?

कांग्रेस का गाजा प्रेम जारी है और पाकिस्तान का आतंक प्रेम भी जारी है. इसी आतंक प्रेम में अब दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज रह चुके शोएब अख्तर का नाम भी चर्चा में आ गया है. शोएब अख्तर के भाई शाहिद अख्तर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. जब उनकी अंतिम रस्में निभाई गईं तो जनाजे में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी भी नजर आए. इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. उस वीडियो में चश्मा लगाए लंबी दाढ़ी वाला जो शख्स दिखाई दे रहा है, उसका नाम इनाम उर रहमान है. ये हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा बताया जाता है.
कहने को ये हाफिज सईद की राजनीतिक पार्टी मरकजी मुस्लिम लीग का नेता है, लेकिन इसकी असली भूमिका आतंक नेटवर्क से जुड़ी बताई जाती है.
अब हम आपको शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में शामिल इसी शख्स की पूरी जानकारी दिखाने जा रहे हैं.
इनाम-उर-रहमान पर्दे के पीछे रहने वाला चेहरा है. यही वजह है कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है.
ये हाफिज सईद की राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है, लेकिन लश्कर की आर्थिक मदद और नेटवर्क से इसका नाम जोड़ा जाता है.
इनाम-उर-रहमान सामाजिक सेवा के नाम पर चलने वाली समितियों के जरिए आने वाले दान को आतंकी नेटवर्क तक पहुंचाने का काम करता है. इसके साथ ही इस पर आतंकियों की भर्ती में मदद करने के आरोप भी लगते रहे हैं.
शोएब अख्तर ने कभी आतंकवाद के समर्थन में बयान नहीं दिया. शाहिद आफरीदी की तरह वह कभी आतंकियों के कार्यक्रमों में नजर नहीं आए.
लेकिन उनके पारिवारिक आयोजन में आतंकियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं.
भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि आतंकवाद इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है.
जब दहशत की सोच किसी समाज में फैलती है तो सिर्फ बेगुनाहों की जान नहीं जाती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सोच भी प्रभावित होती है.
शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में दो और चर्चित चेहरे नजर आए. ये चेहरे वीडियो में साफ नहीं दिखे क्योंकि इनसे जुड़े लोगों को अपनी सुरक्षा का खतरा रहता है.
ये दो चेहरे हैं सैफुल्लाह कसूरी और तल्हा सईद.
सैफुल्लाह कसूरी को लश्कर का वरिष्ठ पदाधिकारी बताया जाता है, जबकि तल्हा सईद हाफिज सईद का बेटा है.
इन दोनों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं. सैफुल्लाह कसूरी को अमेरिका ने वैश्विक आतंकी घोषित किया था और तल्हा सईद को भी प्रतिबंधित सूची में रखा गया है.
अब सवाल ये है कि जिस अमेरिका ने पाकिस्तानी आतंकियों पर प्रतिबंध लगा रखा है, वही अमेरिका पाकिस्तान के साथ रणनीतिक संबंध भी बनाए रखता है.
जब जरूरत होती है तो पाकिस्तान को सहयोगी बनाया जाता है और जब जरूरत नहीं होती तो आतंकियों पर कार्रवाई की जाती है.
लेकिन पाकिस्तान की नीति में बड़ा बदलाव नजर नहीं आता.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई रिपोर्टों में दावा किया गया था कि पाकिस्तान में लश्कर के ठिकानों को दोबारा मजबूत करने के लिए आर्थिक मदद दी गई.
रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को लेकर सरकारी और सुरक्षा तंत्र की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे हैं.
यही वजह है कि आतंकी खुलेआम सार्वजनिक आयोजनों में दिखाई देते हैं.
ऐसा लगता है कि लश्कर के आतंकियों के पास इन दिनों सबसे बड़ा काम जनाजों में शामिल होना रह गया है.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई आतंकियों के जनाजे निकले. अब शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में भी ऐसे चेहरे दिखाई दिए.
और इसी बीच पाकिस्तान से लश्कर से जुड़े आतंकियों की रहस्यमयी मौतों की खबरें भी सामने आ रही हैं.
24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में लश्कर से जुड़े तीन आतंकियों की मौत की खबर सामने आई.
इनमें पहला नाम गाजी मुमताज का है, जिसे आतंकी प्रशिक्षण से जुड़ा बताया जाता है. उसकी मौत की वजह स्पष्ट नहीं हुई.
दूसरा नाम मोहम्मद कासिम का है, जिसकी बहावलपुर में सड़क हादसे में मौत हुई.
तीसरा नाम खालिद बशीर का है, जिसकी मौत की वजह भी सामने नहीं आई है.
हिंदी की एक कहावत है — बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए.
यानी जैसा कर्म होगा, वैसा ही परिणाम मिलेगा.
बेगुनाहों की हत्या करने वाले आतंकी आज खुद रहस्यमयी हालात में मारे जा रहे हैं. कभी अज्ञात हमलावर हमला करता है तो कभी सड़क हादसे में मौत हो जाती है.