'सऊदी का साथ दिया तो बुरा होगा अंजाम', हूती विद्रोहियों की धमकी से घबराया PAK, 'मक्का समझौता' बना गले की फांस

पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर केवल इतनी ही नहीं है. वह बाहर और अंदर बुरी तरह फंस गए हैं. मुनीर ने जिस बलूचिस्तान को अपने हथियारों का टेस्टिंग सेंटर बनाया था. वह वह दांव उल्टा पड़ गया है. बलूचिस्तान को BLA ने पाकिस्तानी सेना का कब्रिस्तान बना दिया है. उसने मुनीर आर्मी के डेथ स्क्वायड के 43 जवानों को हूरों के पास भेज दिया है. पिछले 7 दिन में 13 अलग-अलग हमलों से मुनीर के खेमे मातम पसरा हुआ है.