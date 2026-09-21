Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /सऊदी का साथ दिया तो बुरा होगा अंजाम, हूती विद्रोहियों की धमकी से घबराया PAK, मक्का समझौता बना गले की फांस

'सऊदी का साथ दिया तो बुरा होगा अंजाम', हूती विद्रोहियों की धमकी से घबराया PAK, 'मक्का समझौता' बना गले की फांस

Houthi Rebel Threat to Pakistan: हाथ में एक-47 और पैरों में चप्पल पहनकर सऊदी अरब को नाकों चने चबवा रहे हूती विद्रोहियों ने परमाणु संपन्न पाकिस्तान को धमकाया है. उसने कहा कि अगर उसने सऊदी का साथ दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 21, 2026, 04:24 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 04:24 AM IST
'सऊदी का साथ दिया तो बुरा होगा अंजाम', हूती विद्रोहियों की धमकी से घबराया PAK, 'मक्का समझौता' बना गले की फांस

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मैथिली ठाकुर के ट्रोल होने पर कंगना ने किया सपोर्ट, बोली- क्या हम लाइफ नहीं जी सकते
2
3
4
5