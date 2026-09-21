'सऊदी का साथ दिया तो बुरा होगा अंजाम', हूती विद्रोहियों की धमकी से घबराया PAK, 'मक्का समझौता' बना गले की फांस

Why Pakistan Fears Houthi Rebels? पाकिस्तान अक्सर अपने परमाणु बम की धौंस दिखाया करता है. लेकिन यमन के साढ़े तीन लाख लड़ाकों वाले एक छोटे से विद्रोही संगठन पर उसकी धौंस का कोई असर नहीं दिख रहा है. उल्टा इस संगठन ने तो मुनीर को धमका दिया है. ये संगठन है हूती, जिसने पाकिस्तान से साफ साफ कह दिया है कि उसके और सऊदी के बीच चल रही जंग से वो दूर रहे वर्ना अंजाम बुरा होगा.
साढ़े तीन लाख की संख्या वाले हूती विद्रोही न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान को धमका रहे हैं. एक छोटा सा सशस्त्र राजनीतिक-विद्रोही संगठन मुनीर को आंख दिखा रहा है. हूती ने पाकिस्तान के फेल्ड मार्शल आसिम मुनीर से साफ साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के समर्थन में आया तो अगला नंबर उसी का होगा. उसने यह भी चेताया है कि पाकिस्तान का हाल सऊदी से भी बुरा होगा.
हूती विद्रोहियों के सीनियर लीडर मोहम्मद अल-बुखैती ने धमकी देते हुए कहा, अगर पाकिस्तान या तुर्किये इस युद्ध में दखल देते हैं तो हम उन्हें करारा जवाब देंगे. जिस तरह हम आज सऊदी अरब को सबक सिखा रहे हैं वैसे ही हम उन्हें भी सबक सिखाएंगे.
हूती की ये चेतावनी पाकिस्तान के उस सार्वजनिक बयान के बाद आई है. जिसमें उसने मक्का रक्षा समझौते को लागू करने की बात कही थी.
असल में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम न केवल प्रतिबद्ध हैं बल्कि हम हरमैन ओ शरीफ़ और सऊदी अरब साम्राज्य की रक्षा के लिए पहले से ही वहां मौजूद हैं. हम उनकी रक्षा के लिए वहां हैं.
पाकिस्तान के इसी बयान ने हूती का पारा चढ़ा दिया है. उसका कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ उसका कोई शत्रुतापूर्ण इरादा नहीं है. इसलिए वो सैन्य प्रॉक्सी बनने की बजाय अपने तक ही सीमित रहे. सऊदी के खिलाफ जंग में वो किसी विदेशी दखल को स्वीकार नहीं करेगा.
हूती विद्रोहियों ने शनिवार को सऊदी की राजधानी रियाद तो बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की. ईरान समर्थित विद्रोहियों के साथ संघर्ष तेज होने के बाद रियाद को निशाना बनाने की यह पहली कोशिश थी. ऐसा करके हूती ने ईरान युद्ध में एक नया मोर्चा ही खोल दिया है. ऐसे में मक्का पैक्ट के बावजूद जंग में ना उतरने को लेकर दुनिया भर में जब पाकिस्तान की थू-थू हुई तो उसे बयान जारी करना पड़ा.
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, एग्रीमेंट ना भी हो और अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होता है तो खुसूसन, जो हमारे मुकद्दस मुकामात हैं. उन पर हमला होता है तो हम आत्मिक बंधन से बंधे हुए हैं और जो खुदा का घर है. मदीने मुनव्वरा जो है, उसकी हिफाजत तो हमारा धर्म है.
अब पाकिस्तान का यही बयान उसके गले की फांस बनता दिख रहा है. हूती ने साफ कह दिया है कि ऐसी कोई भी कोशिश पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकती है.
जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी है. वो सऊदी की मदद के लिए जाता है तो सीधे ईरान और हूती से दुश्मनी मोल लेता है. अगर वो मदद नहीं करता तो सऊदी की नजरें टेढ़ी होंगी और उससे मिलने वाली भीख का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो सकता है. ऐसे में अब मुनीर के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाले हालात बन गए हैं.
पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर केवल इतनी ही नहीं है. वह बाहर और अंदर बुरी तरह फंस गए हैं. मुनीर ने जिस बलूचिस्तान को अपने हथियारों का टेस्टिंग सेंटर बनाया था. वह वह दांव उल्टा पड़ गया है. बलूचिस्तान को BLA ने पाकिस्तानी सेना का कब्रिस्तान बना दिया है. उसने मुनीर आर्मी के डेथ स्क्वायड के 43 जवानों को हूरों के पास भेज दिया है. पिछले 7 दिन में 13 अलग-अलग हमलों से मुनीर के खेमे मातम पसरा हुआ है.
7 सिंतबर से 13 सिंतबर के बीच बसिमा से लेकर किला अब्दुल्ला तक BLA के हमले से दहल उठा. BLA ने पाकिस्तानी सेना के काफिलों, चेकपोस्टों और चीनी माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर ताबड़तोड़ हमला किए. हालात ये हैं कि मुनीर की सेना अब बलूचिस्तान जाने से डर रही है. पाकिस्तानी सेना में खौफ इतना है कि मुनीर की आर्मी नौकरी छोड़कर भाग रही है.
(ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया)