'ईरान को हथियार दिए तो अंजाम बुरा होगा', ट्रंप ने रूस और चीन को दी चेतावनी, कहा- उम्मीद है कि जिनपिंग-पुतिन अपना वादा निभाएंगे

Trump on Russia-China Regarding Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और रूस को ईरान को हथियार न देने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर ईरान को हथियार दिए गए तो उनके लिए बहुत बुरा होगा. ट्रंप ने भरोसा जताया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने वादे को निभाएंगे. दोनों नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे तेहरान को सैन्य सहायता नहीं देंगे.
अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखी एक पोस्ट में ट्रंप ने खुलासा किया कि बीजिंग और मॉस्को ने ईरान को हथियार न देने का वादा किया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस रुख से भटकना उनके लिए गंभीर परिणाम ला सकता है.
ट्रम्प ने लिखा, 'इसलिए दो बड़े देश जिनके बारे में लोग अक्सर ईरान के संदर्भ में बात करते हैं. मेरी राय ये है कि वे जंग में ईरान में कोई मदद नहीं कर रहे हैं. अगर वे ऐसा करते हैं, तो यह उनके लिए बहुत बुरा होगा. निश्चित रूप से यह उनके सर्वोत्तम हित में नहीं होगा.'
ट्रम्प ने खुलासा किया कि कुछ समय पहले बीजिंग में हुई मुलाकात में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनसे वादा किया था कि चीन किसी भी परिस्थिति में ईरान को सैन्य साजो-सामान देने से परहेज करेगा.
ट्रम्प ने पोस्ट किया, 'चीन के बीजिंग में हमारी हालिया बैठक में राष्ट्रपति शी ने मुझसे कहा था कि वह किसी भी परिस्थिति में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को हथियार नहीं देंगे या बेचेंगे नहीं. हमारे संबंधों को देखते हुए, मैं उनकी बात पर भरोसा करता हूं और वैसे भी, मैं उन पर बहुत बड़े अहसान भी कर रहा हूं.' उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि शी के वादे में चीन की रक्षा से जुड़ी कंपनियां भी स्पष्ट रूप से शामिल हैं.
ट्रंप ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ईरान को हथियार बिक्री के संबंध में ऐसा ही वादा किया था. ट्रंप ने कहा, 'इसी तरह यूक्रेन में चल रहे भीषण युद्ध के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन ने मुझसे कहा कि वह ईरान को हथियार नहीं बेचेंगे.' उन्होंने यह भी दावा किया कि पुतिन ने यूक्रेन को सप्लाई किए जाने वाले रक्षा साजो-सामान को लेकर वॉशिंगटन के ढांचे को स्वीकार किया है.
ट्रंप ने कहा, 'वह समझते हैं कि मैं यूक्रेन को नहीं, बल्कि नाटो देशों को हथियार बेचता हूं. इसके बदले में वे पूरा मूल्य चुकाते हैं. बाद में उन हथियारों को कैसे वितरित किया जाता है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है.'
ट्रंप के ये दावे उन रिपोर्टों के बाद आए हैं, जिनमें कहा गया था कि वॉशिंगटन इस बात का आकलन कर रहा है कि क्या अमेरिकी ठिकानों पर हमलों में रूस और चीन ने ईरान को खुफिया मदद की है. दावा करते वक्त ट्रंप ने किसी भी चल रही जांच का विवरण देने से परहेज किया. हालांकि, यह बात जरूर दोहराई कि रूस-चीन की ओर से ईरान को सैन्य मदद नहीं दी जा रही है.
बताते चलें कि ट्रंप का यह रुख अनायास नहीं है. वे अक्सर चीन और रूस जैसी वैश्विक शक्तियों के साथ सम्मानजनक राजनयिक संबंध बनाए रखने की वकालत करते रहे हैं. अपने पारंपरिक यूरोपियन सहयोगियों की तुलना में ट्रंप ने इन दोनों मुल्कों के नेतृत्व के प्रति अधिक संयमित रुख अपनाया है. हालांकि, बीच-बीच में वे अपनी आदत के अनुसार वे इन देशों को बंदरघुड़की भी देते रहे हैं.