'ईरान को हथियार दिए तो अंजाम बुरा होगा', ट्रंप ने रूस और चीन को दी चेतावनी, कहा- उम्मीद है कि जिनपिंग-पुतिन अपना वादा निभाएंगे

ट्रम्प ने पोस्ट किया, 'चीन के बीजिंग में हमारी हालिया बैठक में राष्ट्रपति शी ने मुझसे कहा था कि वह किसी भी परिस्थिति में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को हथियार नहीं देंगे या बेचेंगे नहीं. हमारे संबंधों को देखते हुए, मैं उनकी बात पर भरोसा करता हूं और वैसे भी, मैं उन पर बहुत बड़े अहसान भी कर रहा हूं.' उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि शी के वादे में चीन की रक्षा से जुड़ी कंपनियां भी स्पष्ट रूप से शामिल हैं.