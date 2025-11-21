Advertisement
ग्लोबल इवेंट में माइक्रोवेव से कैसे लगी आग? सैकड़ों डेलिगेट्स भागे; भारतीय मिनिस्टर भी वहीं हैं

COP30 Brazil में एक अहम कॉन्फ्रेंस चल रही है. भारत से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव खुद वहां पहुंचे हुए हैं. कुछ घंटे पहले अचानक एक माइक्रोवेव से आग लग गई. जानें आगे क्या हुआ.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 21, 2025, 11:12 AM IST
अगर आप किसी बुक फेयर, ट्रेड फेयर जैसे इवेंट में घूम होंगे तो पता होगा कि वहां किस तरह के बॉक्सेज बन होते हैं. ब्राजील के बेलेम शहर में भी COP30 जलवायु परिवर्तन समिट हो रही थी कि अचानक आग लग गई. आगे जो हुआ, हैरान कर देगा. वो पूरी जगह आग की जद में आ गई. सैकड़ों की संख्या में मौजूद कई देशों के राजनयिक और प्रतिनिधि जान बचाकर भागते दिखे. दो हफ्ते तक यह कॉन्फ्रेंस चलनी है. भारत से गए एक मिनिस्टर भूपेंद्र यादव भी वहीं हैं. 

घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दिखाई देता है कि आग कैसे लगी. शुरुआती जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि किसी इलेक्ट्रिकल उपकरण के चलते आग लगी थी. कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया. ग्लोबल क्लाइट चेंज डील को लेकर यह तीसरी बड़ी अड़चन देखने को मिली. कुछ स्थानीय रिपोर्ट में बताया गया है कि माइक्रोवेव के कारण आग लगी थी. 

जैसे ही यह पता चला कि कार्यक्रम स्थल पर माइक्रोवेव का इस्तेमाल हो रहा था तो दुनियाभर में लोग सवाल उठाने लगे कि जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मेलन चल रहा है लेकिन लगता है कि ये लोग खुद अपने रूल का पालन नहीं करते. 

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस समय आग लगी, उसी समय कई गोष्ठियां चल रही थीं.

स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे एक पवेलियन में आग लगी. कुछ ही सेकेंड में आग छत तक पहुंच गई. हालांकि दमकल विभाग ने बताया है कि छह मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया. प्रभावित क्षेत्र को सील कर दिया गया है. पिछले हफ्ते समिट शुरू होने के बाद यह ऐसी तीसरी बड़ी घटना है. पहले से वहां कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शन हो रहे थे. समिट में करीब 200 देशों की भागीदारी है. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

