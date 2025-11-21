ग्लोबल इवेंट में माइक्रोवेव से कैसे लगी आग? सैकड़ों डेलिगेट्स भागे; भारतीय मिनिस्टर भी वहीं हैं

अगर आप किसी बुक फेयर, ट्रेड फेयर जैसे इवेंट में घूम होंगे तो पता होगा कि वहां किस तरह के बॉक्सेज बन होते हैं. ब्राजील के बेलेम शहर में भी COP30 जलवायु परिवर्तन समिट हो रही थी कि अचानक आग लग गई. आगे जो हुआ, हैरान कर देगा. वो पूरी जगह आग की जद में आ गई. सैकड़ों की संख्या में मौजूद कई देशों के राजनयिक और प्रतिनिधि जान बचाकर भागते दिखे. दो हफ्ते तक यह कॉन्फ्रेंस चलनी है. भारत से गए एक मिनिस्टर भूपेंद्र यादव भी वहीं हैं.

घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दिखाई देता है कि आग कैसे लगी. शुरुआती जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि किसी इलेक्ट्रिकल उपकरण के चलते आग लगी थी. कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया. ग्लोबल क्लाइट चेंज डील को लेकर यह तीसरी बड़ी अड़चन देखने को मिली. कुछ स्थानीय रिपोर्ट में बताया गया है कि माइक्रोवेव के कारण आग लगी थी.

जैसे ही यह पता चला कि कार्यक्रम स्थल पर माइक्रोवेव का इस्तेमाल हो रहा था तो दुनियाभर में लोग सवाल उठाने लगे कि जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मेलन चल रहा है लेकिन लगता है कि ये लोग खुद अपने रूल का पालन नहीं करते.

The moment the fire starts at Cop 30 Belém#governodavergonhalula pic.twitter.com/T9WTfQlpG4 — Diogenes Rodrigues (@dlrodrigues76) November 20, 2025

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस समय आग लगी, उसी समय कई गोष्ठियां चल रही थीं.

पढ़ें: जिस समिट के लिए पीएम मोदी का प्लेन उड़ चला, डोनाल्ड ट्रंप बहिष्कार क्यों कर रहे?

स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे एक पवेलियन में आग लगी. कुछ ही सेकेंड में आग छत तक पहुंच गई. हालांकि दमकल विभाग ने बताया है कि छह मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया. प्रभावित क्षेत्र को सील कर दिया गया है. पिछले हफ्ते समिट शुरू होने के बाद यह ऐसी तीसरी बड़ी घटना है. पहले से वहां कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शन हो रहे थे. समिट में करीब 200 देशों की भागीदारी है.

पढ़ें: मिस मेक्सिको की सबसे सामने 'बेइज्जती', 2 जजों ने किया रिजाइन, Miss Universe 2025 में आखिर क्यों खड़ा हुआ बवाल?