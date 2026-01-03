मादुरो के बाद मचाडो सत्ता संभालने को तैयार, लेकिन क्या कहता है वेनेजुएला का कानून?

Venezuela New President name: ​वेनेजुएला का नया राष्ट्रपति कौन होगा, इसे लेकर तमाम दावे हो रहे हैं. निर्वासित कहें या अपदस्थ राष्ट्रपति निकोसल मादुरो के कट्टर समर्थकों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजधानी काराकास में अपने पिछलग्गू और पिठ्ठू को सत्ता में बिठाना चाहते हैं, इसलिए वेनेजुएला पर हमला करवाकर उन्होंने बेगुनाह सिविलियंस का खून बहाकर अपने मंसूबों को पूरा किया है. अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स वेनेजुएला आई और आधे घंटे में तख्तापलट करके वामपंथी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पत्नी समेत उठा ले गई. अब बड़ा सवाल ये है कि वेनेजुएला का नया राष्ट्रपति कौन बनेगा?

मचाडो तैयार!

इस पद के लिए देश की 'ऑयरन लेडी' का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है. जनता के हितों की बात करने वाली इस नेता का नाम मारिया कोरिना मचाडो (María Corina Machado) है. मचाडो ने देश पर हुए हमले के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि वो देश की सत्ता संभालने को तैयार हैं, लेकिन किसी के कहने से क्या होता है, आपात स्थितियों में कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव क्या कहता है वेनेजुएला का संविधान और कानून आइए बताते हैं.

मचाडो वेनेजुएला के बाहर हैं. वो जल्द ही देश में आ सकती हैं. उनके प्रवक्‍ता के मुताबिक वो पिछले हफ्ते नाव से वेनेजुएला से बाहर निकलने में कामयाब रही थीं. वो पहले कैरेबियन द्वीप कुराकाओ गईं, जहां से वाया अमेरिका वो नॉर्वे रवाना हुईं थीं. गौरतलब है कि मचाडो कह चुकी हैं कि उनका लक्ष्य राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से सरकार का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हासिल करना है.

क्या कहता है कानून?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति की मौत या किसी अन्य आपात स्थिति में उप-राष्ट्रपति को देश के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालना होता है. अगले चुनाव तक उन्हें ये संभालना होता है. ऐसे में मचाडो चाहे पद स्वीकार करने के लिए कितनी बेकरार हों नियम के तहत उपराष्ट्रपति को सत्ता की कमान दी जा सकती है. मचाडो मादुरो की धुर विरोधी रही हैं. मादुरो ने मचाडो को चुनाव लड़ने से भी रोका था. मचाडो ट्रंप की समर्थक मानी जाती हैं. जिन्हें पिछले साल ही नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

मचाडो, वेनेजुएला की दक्षिणपंथी पार्टी वेंटे वेनेजुएला की संस्थापक हैं. वो निडर और किसी के आगे न झुकने वाली महिला हैं. यही वजह है कि जुआन गुआइदो और लियोपोल्डो लोपेज जैसे विपक्षी नेता या तो जेल गए या देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए, वहीं मचाडो ने वेनेजुएला में रुककर मादुरो की आंखों में आंखें डालकर उन्हें चुनौती देते हुए भ्रष्ट कहा था.

यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ का बयान

यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कलास ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और काराकस में यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से बात की है, सभी कह चुके हैं कि (वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस) मादुरो के पास लेजिटिमेसी नहीं है और उन्होंने शांतिपूर्ण बदलाव को रोका है. काजा कलास ने इंटरनेशनल लॉ और UN चार्टर के प्रिंसिपल्स का सम्मान करने की मांग की है.

