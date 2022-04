US Covid Update: दुनियाभर में बढ़े कोरोना के मामले, अमेरिका के कॉलेजों में फिर से मास्क पहनना अनिवार्य

Mask Mandates Return to US College: दुनियाभर में एक बार फिर से कोरोना (Covid-19) मामलों में इजाफा हो रहा है. इस बीच कई देशों में फिर से सख्ती लागू हो रही है. अमेरिका (US) में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि होने के साथ ही यूनिवर्सिटी में मास्क लगाने की अनिवार्यता के नियम को फिर से लागू कर दिया गया है.

फिर से लागू हुईं कोरोना पाबंदियां

वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मैसाच्युसेट्स, कनेक्टिकट और टेक्सास के कॉलेजों में संक्रमण से बचने के लिए पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई हैं और राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए हॉवर्ड यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रखने के निर्णय लिया है.

यह लगातार तीसरा शैक्षणिक वर्ष है जब कोविड-19 के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है.

दुनियाभर में बढ़े कोरोना मामले

बता दें कि दुनियाभर में कोरोनावायरस के मामले बढ़कर 50.86 करोड़ हो गए हैं. इस महामारी से अबतक कुल 62.1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11.22 अरब से ज्यादा का वैक्सीनेशन हो चुका है. ये जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने साझा की.

भारत में एक दिन में आए 2527 मरीज

वहीं, भारत में एक दिन में 2,527 और मरीजों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद महामारी से अब तक संक्रमित होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,30,54,952 हो गयी है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 15,079 पर पहुंच गई है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 33 मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,22,149 हो गई है.

