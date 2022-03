कभी लॉकडाउन नहीं लगाने वाले देश में कोरोना ने मचाई तबाही, एक दिन में निकले 6 लाख केस

नई दिल्ली: एशिया के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों की चिंता बढ़ा दी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी इस पर चिंता जाहिर की है. भारत में हालांकि, कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) अब थम चुकी है और दैनिक संक्रमण के मामले 3000 से नीचे आ चुके हैं. लेकिन चीन, हॉन्गकॉन्ग, सिंगापुर के बाद अब दक्षिण कोरिया में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं. दक्षिण कोरिया में गुरुवार को कोरोना के रिकॉर्ड 6 लाख से अधिक नए केस मिले. दुनिया के किसी भी देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में अब तक इतने ज्यादा मामले सामने नहीं आए थे.

बड़े पैमाने पर हो रही है कोविड टेस्टिंग

कोरिया के वायरस फाइटर्स का कहना है कि साउथ कोरिया में बड़े पैमाने पर लगातार हो रही कोविड टेस्टिंग की वजह से संक्रमण के इतने ज्यादा मामले सामने आए हैं. गुरुवार को वहां एक दिन में रिकॉर्ड 6,21,317 कोरोना केस सामने आए. कोरियाई प्रशासन ने एट-रिस्क मामलों की पहचान करने और संक्रमित की हालत गंभीर होने से पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती कराने का आदेश दिया है.

मृत्यु दर के मामले में है राहत

कोरोना के मामलों के बीच राहत की बात ये है कि नए मामलों की रिकॉर्ड संख्या के बावजूद दक्षिण कोरिया वायरस से सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में शामिल है. आम तौर पर कोरोना संक्रमण की दर बढ़ने पर इसकी मृत्यु दर भी बढ़ जाती है, लेकिन साउथ कोरिया में ऐसा नहीं देखने को मिला है.

दक्षिण कोरोना ने कभी नहीं लगाया लॉकडाउन

आपको बता दें कि कोरिया में कोरोना महामारी के दरम्यान अभी तक लॉकडाउन नहीं लगा है. महामारी से निपटने के लिए काफी हद तक अपरंपरागत रणनीति पर काम किया है. कोरिया ने ने जल्दी टेस्टिंग और हाई टेक्नोलॉजी वाले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का इस्तेमाल किया. साल 2020 की शुरुआत के बाद से यहां 8 मिलियन से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं.

