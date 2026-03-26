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Hindi Newsदुनियाचर्चा हो रही थी... लो, आ गया कोरोना! होर्मुज संकट के बीच नए वेरिएंट ने 23 देशों में मचाई खलबली

चर्चा हो रही थी... लो, आ गया कोरोना! होर्मुज संकट के बीच नए वेरिएंट ने 23 देशों में मचाई खलबली

पिछले 24 घंटे में कई देशों में शटडाउन की स्थिति बन गई है. भारत में तेल और गैस की आपूर्त बनाए रखने के लिए सरकार युद्ध-स्तर पर काम कर रही है. हालांकि, अफवाह के चलते भीड़ बढ़ती जा रही है. इधर, कोरोना लौट आया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 26, 2026, 01:02 PM IST
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चर्चा हो रही थी... लो, आ गया कोरोना! होर्मुज संकट के बीच नए वेरिएंट ने 23 देशों में मचाई खलबली

भारत समेत कई देशों में कोरोना काल जैसी तैयारियों की बात की जा रही थी और सच में कोरोना आ गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों संसद में कहा था कि हमने कोरोना काल में ऐसी चुनौतियों का सामना किया है. हमें आगे के लिए तैयार रहना होगा. होर्मुज संकट अभी टला नहीं था और कोरोना असल में लौट आया है. जी हां, कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है. अमेरिका में यह 'सिकाडा' फैलने लगा है. 

अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट BA.3.2 का नाम Cicada रखा गया है. यह एक कीड़े का नाम है. अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (CDC) की हाल में स्टडी बताती है कि 11 फरवरी तक अब तक कम से कम 23 देशों ने इस स्ट्रेन की पुष्टि कर दी है. 

अंडरग्राउंड रहता है सिकाडा, केवल...

सिकाडा एक कीड़ा होता है. ये अधिकांश जीवन अंडरग्राउंड रहकर बिताते हैं. मुख्य रूप से संभोग के लिए मिट्टी से बाहर आते हैं. एक बार जमीन से बाहर निकलने के बाद, उनका जीवनकाल दो से चार सप्ताह के बीच होता है. 

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BA.3.2 असल में SARS-CoV-2 की एक नई शाखा है, जो JN.1 वेरिएंट से अलग है. आपको याद होगा JN.1 वेरिएंट ने हाल के वर्षों में इन्फेक्शन पर अपना दबदबा बनाए रखा था. इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में लगभग 70 से 75 बदलाव हुए हैं. इसके इतने म्यूटेशन यानी बदलाव के चलते कोविड वैक्सीन या पहले हुए कोविड संक्रमणों से मिली सुरक्षा को चकमा देकर निकल सकता है.

पढ़ें: कोरोना काल की तरह कहां लगी इमरजेंसी? होर्मुज बंद होने से भारत के करीब इन देशों में 'शटडाउन'

अमेरिका में स्वास्थ्य प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस वेरिएंट की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकती है. इसकी वजह यह है कि कई देशों में टेस्टिंग और जीनोमिक ट्रैकिंग की सुविधा सीमित है. 

अमेरिका कैसे पहुंचा 'सिकाडा' कोरोना वायरस

BA.3.2 की पहचान सबसे पहले नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका में हुई. बाद में जून 2025 में यह अमेरिका में नीदरलैंड से आए एक यात्री में पाया गया. 2025 के आखिर तक यूरोप के कुछ हिस्सों (डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड) में फैल गया और अब यह टेंशन देने लगा है.

पढ़ें:  क्या है Cicada? क्यों रखा गया खतरनाक कीड़े पर नाम?

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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