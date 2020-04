कोरोना संकट के बीच UN को महिलाओं की सुरक्षा की चिंता, कही ये बात

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र (United Nations) महासचिव एंतोनियो गुतारेस (Antonio Guterres) ने दुनिया भर की सरकारों से अपील की है कि कोरोना वायरस (Coronavirus) वैश्विक महामारी से निपटने की कार्रवाई के दौरान महिलाओं की रक्षा भी सुनिश्चित की जाए. गुतारेस ने कई भाषाओं के एक वीडियो जारी किया है. उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान में हिंसा सीमित नहीं है. उन्होंने कहा, "कई महिलाओं और लड़कियों के लिए खतरा वहीं सबसे ज्यादा होता है जहां उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए."

गुतारेस ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के चलते पिछले कुछ हफ्तों में लोगों आर्थिक और सामाजिक दबाव और डर बढ़ा है. इन सबके चलते दुनियाभर में घरेलू हिंसा में भयानक उछाल देखने को मिला है.

Peace is not just the absence of war. Many women under lockdown for #COVID19 face violence where they should be safest: in their own homes.

Today I appeal for peace in homes around the world.

I urge all governments to put women’s safety first as they respond to the pandemic. pic.twitter.com/PjDUTrMb9v

— António Guterres (@antonioguterres) April 6, 2020