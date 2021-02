सामने आया Corona का एक और खतरनाक रूप, 86 वर्षीय महिला को हुआ Gangrene, काटनी पड़ीं तीन Fingers

रोम: कोरोना वायरस (Coronavirus) ने पूरी दुनिया में जबरदस्त तबाही मचाई है. भारत (India) में भले ही संक्रमण के मामले घट रहे हैं, लेकिन कुछ देशों में स्थिति फिर से चिंताजनक हो गई है. इस बीच, कोरोना के खौफनाक रूप को दर्शाती एक और खबर सामने आई है. इटली (Italy) में कोरोना की वजह से एक की महिला की उंगलियां गैंगरीन (Gangrene) का शिकार हो गईं. महिला की उंगलियां पूरी तरह से काली पड़ गईं, जिसके बाद उन्हें आखिरकार काटना पड़ा.

डॉक्टरों ने बताया कि खून जमने की वजह से महिला की उंगलियों को काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. महिला की उम्र 86 साल बताई जा रही है. यूरोपियन जर्नल ऑफ वैस्क्युलर एंड एंडोवैस्क्युलर सर्जरी में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला वायरस के चलते हुए साइड इफेक्ट का शिकार हुई, जो वायरस से होने वाली बीमारी का गंभीर रूप है. पीड़िता महिला पिछले साल अप्रैल में कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) हुई थी.

ये भी पढ़ें -Pakistani Police की सोच: School Van में फ्रंट सीट पर न बैठें लड़कियां, तो Sexual Harassment भी हो जाएगा बंद

रिपोर्ट के अनुसार, संक्रमण ने महिला के शरीर को बुरी तरह प्रभावित किया था. उसकी उंगलियों में गैंगरीन हो गया था, जिसके बाद डॉक्टरों को तीन उंगलियां काटनी पड़ी. रिपोर्ट में कहा गया है कि बॉडी पर इस तरह का असर तब दिखाई देता है जब शरीर संक्रमण के खिलाफ अति संवेदनशील तरीके से लड़ता है. वैज्ञानिक इस मामले में अधिक शोध कर रहे हैं कि कोरोना (Coronavirus) से पीड़ित व्यक्ति को ठीक होने के बाद किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

The list of mysterious symptoms related to the coronavirus keeps getting longer.

The latest unexpected side effect happened to an 86-year-old woman in Italy, whose fingers turned black with gangrene as COVID-19 caused severe clotting, cutting off thehttps://t.co/HgWM4UTfhO pic.twitter.com/pnPtcMr3ep

— CHARLES IGBINIDU (@CFOPUBREL) February 13, 2021