Advertisement
trendingNow13090655
Hindi Newsदुनियाईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें उड़ा न दें युद्धपोत? US में घबराहट, बचाव के लिए तैनात किया THAAD सिस्टम

ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें उड़ा न दें युद्धपोत? US में घबराहट, बचाव के लिए तैनात किया THAAD सिस्टम

What is US Thaad System: अमेरिका बेशक ईरान के खिलाफ युद्ध पर आमादा हो लेकिन उसे ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों से डर भी सता रहा है. इससे बचाव के लिए उसने पश्चिम एशिया में अपने खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 29, 2026, 05:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें उड़ा न दें युद्धपोत? US में घबराहट, बचाव के लिए तैनात किया THAAD सिस्टम

How does US Thaad System work: अमेरिका और ईरान के बीच गरमागरमी बढ़ती जा रही है. अमेरिका ईरान के चारों ओर अपना सैन्य घेरा मजबूत करने में लगा है. इसके लिए वह एक विमानवाहक युद्धपोत यूएसएस व्हिस्किंसन को पहले ही अरब सागर में तैनात कर चुका है और अब दूसरे विमानवाहक युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन को मलक्का जलडमरूमध्य से खाड़ी क्षेत्र की ओर शिफ्ट कर रहा है. इन दोनों युद्धपोतों पर करीब 200 खतरनाक लड़ाकू जहाज लदे हैं, जो किसी भी देश में तबाही मचा सकते हैं. इतना कुछ होने के बावजूद अमेरिका अंदर से थोड़ा डरा हुआ भी है. उसे ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों से अपने विमानवाहक युद्धपोतों के डूबने का डर है. इसीलिए अब उसने पश्चिम एशिया में मिसाइल डिफेंस सिस्टम THAAD और पैट्रियट को तैनात करना शुरू कर दिया है.

US को ईरान के पलटवार का डर

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका सेना को ईरान की ओर से जोरदार पलटवार का डर है. उसकी चिंता ईरान की ओर से इजरायल और पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य बेसों को निशाना बनाए जाने की धमकियों से भी बढ़ी हुई है. खासकर कुवैत, कतर, और सऊदी अरब में बने सैन्य बेस ईरान के सबसे बड़े निशाने हैं. इसलिए उन्हें ईरानी मिसाइलों से बचाने के लिए मजबूत मिसाइल डिफेंस  तैनाती अमेरिकी सेना के लिए बहुत जरूरी हो गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है मिसाइल डिफेंस सिस्टम THAAD?

अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम THAAD एक ट्रांसपोर्टेबल सिस्टम है. जिसे ट्रक के जरिए कहीं भी ले जाकर तेजी से तैनात किया जा सकता है. इसमें एक हाईटेक रडार सिस्टम और इंटरसेप्टर भी लगा है. रडार जहां 3 हजार किमी दूर से आ रही दुश्मन की मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और ड्रोन का पता लगाता है. वहीं इंटरसेप्टर उनकी लोकेशन, स्पीड चेक करके मिसाइल लॉन्चर को निर्देश भेजता है. इसके बाद दूरी और जरूरत के हिसाब से मिसाइलें निकलकर दुश्मन के एरियल ऑब्जेक्ट्स को मार गिराने के लिए झपट पड़ती हैं. 

कैसे काम करता है ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम?

यह सिस्टम आमतौर पर एक बैटरी के साथ तैनात किया जाता है. इसमें 6 ट्रक लॉन्चर और 48 इंटरसेप्टर होते हैं. जरूरत के अनुसार, इस सिस्टम को C-17 और C-5 जैसे कार्गो विमानों के जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचाया जा सकता है. वहां पहुंचने के 8 घंटे के भीतर इसे दुश्मन के खिलाफ तैनात किया जा सकता है. माना जा रहा है कि THAAD की तैनाती के जरिए अमेरिका सेना अपना नुकसान कम से कम करने की योजना बना रही है. 

अमेरिकी वायुसेना बना रही ये बड़ी योजना

उधर ईरान के खिलाफ हमले की प्लानिंग आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी वायुसेना ने अब पश्चिम एशिया में कई दिनों तक चलने वाला युद्धाभ्यास करने की योजना बनाई है. इस अभ्यास के दौरान उसके लड़ाकू विमान विभिन्न एयर बेस और युद्धपोतों से उड़ान भरेंगे और ईरान के आसपास हमले की रिहर्सल करके वापस लौट आएंगे. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

us iran news

Trending news

AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
Tamil Nadu politics
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
PM Modi
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
UGC Guidelines
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
Shashi Tharoor
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
West Bengal news
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
Supreme Court On UGC
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
RG Kar Rape Case: 'हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर
RG Kar rape case
RG Kar Rape Case: 'हमें इंसाफ चाहिए...', पीड़ित परिवार को मिल रहा चुनाव लड़ने का ऑफर
76 लाख रुपए में होगी मंत्री के बंगले की मरम्मत, कांग्रेस सरकार ने जारी किया फंड
Telangana NEWS
76 लाख रुपए में होगी मंत्री के बंगले की मरम्मत, कांग्रेस सरकार ने जारी किया फंड
अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत
Sanjay Raut
अजित पवार की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण, होनी चाहिए जांच : संजय राउत
शर्म करो PAK! गाजा के नाम पर पैसा लेकर ISI ने खोली आतंक की फैक्ट्री, बड़ा खुलासा
Hamas
शर्म करो PAK! गाजा के नाम पर पैसा लेकर ISI ने खोली आतंक की फैक्ट्री, बड़ा खुलासा