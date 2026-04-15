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Hindi Newsदुनियाक्या ईरान की छोटी हाई स्पीड बोट्स बिगाड़ सकती हैं अमेरिका का प्लान? होर्मुज में घुसने से क्यों डर रही यूएस नेवी

क्या ईरान की छोटी हाई स्पीड बोट्स बिगाड़ सकती हैं अमेरिका का प्लान? होर्मुज में घुसने से क्यों डर रही यूएस नेवी

Challenges Facing US Navy in Hormuz: क्या ईरान की छोटी, लेकिन तेज गति से चलने वालीं हाई स्पीड बोट्स अमेरिका का प्लान बिगाड़ सकती हैं ? आखिर यूएस नेवी होर्मुज में घुसने से क्यों डर रही है? चीनी डिफेंस एक्सपर्टों ने ईरान की ताकत का वो राज दुनिया के सामने खोल दिया है, जिसे अमेरिका अब छुपाने की कोशिश में था. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 15, 2026, 10:34 PM IST
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AI निर्मित फोटो
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Iranian Small Boats Threat to US Navy: इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता के विफल होने के बाद यूएस ने ईरान को सबक सिखाने के लिए होर्मुज स्ट्रेट के आसपास अपनी नौसैनिक नाकाबंदी मजबूत कर दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान के किसी जहाज ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की तो वहीं समंदर में डुबो दिया जाएगा. वहीं, ईरान ने भी ट्रंप की धमकी के आगे न झुकते हुए यूएस को करारा जवाब देने का एलान किया है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब यूएस ने ईरान की पारंपरिक नौसेना खत्म कर दी है तो वह किस दम पर अमेरिका को जवाब देने की धमकी दे रहा है. इस सवाल पर चीनी डिफेंस एक्सपर्टों ने जो कहा है, उससे अमेरिकी नौसेना में हलचल मची हुई है.  

समंदर में कहर ढहा सकती हैं ईरानी नौकाएं

चीनी विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान के पास भले ही अब पारंपरिक नौसेना न हो, लेकिन उसकी बड़ी संख्या वाली हाई-स्पीड नावें यूएस नेवी के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं. ये नावें आकार में बहुत छोटी हैं और हाई स्पीड से समंदर में दौड़ती हैं. ऐसे में अमेरिकी नाकाबंदी को धता बताकर ये उसके युद्धपोतों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं. 

चीन के मिलिट्री एक्सपर्टों के मुताबिक, यूएस-इजरायल के हमलों में ईरान की पारंपरिक नौसेना को काफी क्षति पहुंची है, लेकिन उसके पास अभी भी हजारों छोटी, तेज गति वाली हमला नावों का बेड़ा है. ये नावें विशेष रूप से होर्मुज स्ट्रेट जैसे संकीर्ण जल क्षेत्रों के लिए डिजाइन की गई हैं. ईरान की ये छोटी नावें छोटे-मोटे हमले, माइन्स बिछाने या मानवरहित आत्मघाती हमले करने में सक्षम हैं. इन नावों को पहचानना मुश्किल होता है और इन्हें छिपे हुए तटीय ठिकानों से लॉन्च किया जा सकता है.

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झुंड में हमला किया तो रोकना हो जाएगा मुश्किल

चीनी एक्सपर्टों ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान की इन छोटी नावों ने स्वार्म अटैक (झुंड में हमला) की रणनीति अपनाई, तो अमेरिकी नौसेना के लिए इसे पूरी तरह रोकना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. हालांकि, अमेरिकी बलों के पास हाईटेक डिफेंस सिस्टम्स हैं. 

एक्सपर्टों का कहना है कि ईरान की पारंपरिक नौसेना भले ही कमजोर पड़ गई हो, लेकिन उसकी छोटे युद्धों के लिए उसकी क्षमता अब भी मजबूत बनी हुई है. वह अपनी छोटी तेज नावों के जरिए होर्मुज में तनाव बनाए रख सकती है.

होर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी जारी

बताते चलें कि ईरानी समुद्री व्यापार को निशाना बनाते हुए अमेरिकी नौसेना ने सोमवार से नाकेबंदी शुरू कर दी है. यूएस सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने नोटिस जारी कर कहा कि उसके बल ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले सभी समुद्री यातायात को रोकेंगे.

सेंटकॉम ने स्पष्ट किया कि यह नाकेबंदी सभी समुद्री यातायात को प्रभावित नहीं करेगी. नोटिस में कहा गया, 'सेंटकॉम के बल होर्मुज की खाड़ी से गुजरने वाले उन जहाजों की नेविगेशन की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालेंगे, जो गैर-ईरानी बंदरगाहों से आते-जाते हैं.'

आठ तेल टैंकरों ने बदल दिया रास्ता

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मंगलवार को रिपोर्ट दी कि नाकेबंदी पूरी तरह लागू कर दी गई है और आठ तेल टैंकरों ने अमेरिकी बलों के निर्देश पर अपना रास्ता बदल लिया. वहीं, ईरान ने नाकेबंदी की कड़ी निंदा की है, लेकिन अब तक कोई सीधा  सैन्य जवाब नहीं दिया है. वह 7 अप्रैल को हुए दो सप्ताह के युद्धविराम समझौते पर अभी भी कायम दिख रहा है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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