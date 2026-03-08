US-इजरायल पर आसमान से मौत बरसाएगा ईरान! मिसाइल-ड्रोन के बाद ‘एसिड रेन’ का खौफ, जानें कितनी खतरनाक?

What is Acid Rain: मिसाइल-ड्रोन के बाद अब खाड़ी जंग में ‘एसिड रेन’ का डर बढ़ रहा है! मीडिया के एक हिस्से में आशंका जताई जा रही है कि यूएस-इजरायल को सबक सिखाने के लिए ईरान इस तरह का घातक कदम उठा सकता है? क्या यह आशंका वाकई सच है और अगर हां तो यह कितना खतरनाक होने जा रहा है.
Can Iran Cause Acid Rain: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे घमासान युद्ध में दोनों पक्ष एक-दूसरे को मिटाने के लिए घातक हमले कर रहे हैं. जिनमें मिसाइलों से लेकर ड्रोन और बमों से अटैक शामिल हैं. इसी बीच पश्चिमी मीडिया के एक खेमे में ईरान की ओर से एसिड रेन किए जाने की आशंका जताई जा रही है. आखिर यह किस तरह की बारिश होती है, जिससे पश्चिमी मीडिया डरा हुआ है. क्या इस तरह की एसिड रेन से ईरान अपने दुश्मनों यूएस-इजरायल को हरा पाने में कामयाब हो सकता है? आइए आपको इन सारे सवालों का विस्तार से जवाब देते हैं.
असल में एसिड रेन उस बारिश को कहते हैं, जिसमें एसिड की मात्रा सामान्य से ज्यादा होती है. जहां सामान्य बारिश का पीएच स्तर 5.6 होता है. जबकि एसिड रेन में यह स्तर 4.0 से नीचे गिर सकता है. इसकी मुख्य वजह बारिश में सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स (NOx) जैसे प्रदूषक तत्वों का मिल जाना होता है. जो जीवाश्म ईंधन जलने, औद्योगिक उत्सर्जन या युद्ध से फैली आग से निकलते हैं. ये गैसें वायुमंडल में पानी के साथ मिलने पर प्रतिक्रिया करती हैं. जिससे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाता है. इसके बाद यही एसिड बारिश के साथ धरती पर गिरता है, जिससे लोगों को स्किन से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.
अगर उदाहरण की बात करें तो खाड़ी युद्धों में कुवैत के तेल कुओं में आग लग गई थी. उस आग की वजह से बड़ी मात्रा में SO2 का उत्सर्जन हुआ. जिससे इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की को एसिड रेन का सामना करना पड़ा. इससे इन देशों के नागरिकों में लंबे समय तक त्वचा से जुड़ी बीमारियां देखने में आई थीं.
एक्सपर्टों का कहना है कि ईरान सीधे एसिड रेन नहीं बना सकता. हालांकि युद्ध में उसके तेल के कुओं में आग लगने से या ईरानी हमलों की वजह से खाड़ी देशों के तेल कुओं या रिफाइनरियों में आग लगने से ऐसी स्थिति जरूर पैदा हो सकती है. अगर ऐसा हुआ हुआ तो इसका खामियाजा आसपास के तमाम खाड़ी देशों को भुगतना पड़ सकता है.
एसिड रेन सेहत के लिए बहुत खतरनाक मानी जाती है. यह पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है. यह जंगलों को नष्ट कर देती है और साथ ही नदियों-झीलों का पानी भी खारा हो जाता है. जिससे वह पीने लायक नहीं रहता. इस वजह से उनमें रहने वाले जीव-जंतु भी मारे जाते हैं. एसिड रेन की वजह से मिट्टी की उर्वर क्षमता कम हो जाती है. जिससे खेती करना मुश्किल हो जाता है.
अगर एसिड रेन से सेहत पर पड़ने वाले प्रभावों की बात की जाए तो सांस की समस्याएं, अस्थमा और कैंसर का खतरा बढ़ता है. इस बारिश में मौजूद प्रदूषक तत्व शरीर में घुसकर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं. इससे खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचता है और इमारतों की दीवारें कमजोर होने लगती हैं. लंबे समय में यह जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है. कुल मिलाकर, एसिड रेन न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक खतरा है, जो पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती है.