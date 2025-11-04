Z से दुनिया में सिर्फ दो ही देश, Zimbabwe तो सबने सुना होगा, दूसरे देश का नाम जानते हैं आप?

Countries Starting With Z: दुनिया में वैसे तो कई देश है लेकिन क्या आप जानते है कि 'Z' अक्षर से शुरू होने वाले देशों की संख्या विश्व में कितनी है. आइए इस लेख में आपको 'Z' अक्षर से शुरू होने वाले देशों के बारे में बताते है. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दुनिया में कुल 195 देश हैं. बता दें, दुनिया में केवल 2 देशों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ‘Z’ से शुरू होते हैं? ये दोनों देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं. बता दें जिम्बाब्वे (Zimbabwe) और जाम्बिया (Zambia) ही ऐसे दो देश है.

दोनों देशों को जाम्बेजी नदी जोड़ती है

जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों दक्षिणी अफ्रीका में पड़ोसी देश हैं. इनकी सीमाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं और दोनों के बीच कई सांस्कृतिक और भौगोलिक समानताएं हैं. इन दोनों देशों को प्रसिद्ध जाम्बेजी नदी जोड़ती है. इसी नदी के किनारे पर स्थित है विश्वप्रसिद्ध विक्टोरिया फॉल्स स्थित है जिसे दुनिया के सात प्राकृतिक अजूबों में गिना जाता है.

बता दें, जाम्बिया अपनी विस्तृत सवाना भूमि, समृद्ध वन्यजीव और पारंपरिक संस्कृति के लिए जाना जाता है. इसकी राजधानी लुसाका है. जाम्बिया के दक्षिण लुआंगवा राष्ट्रीय उद्यान जैसे सफारी स्थलों में पर्यटक हाथी, शेर और दुर्लभ पक्षियों को नजदीक से देखने आते हैं. वही अगर जिम्बाब्वे की बात करें तो जाम्बिया के दक्षिण में स्थित है और इसकी राजधानी हरारे है. यहां स्थित ग्रेट जिम्बाब्वे खंडहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल देश के गौरवशाली मध्यकालीन इतिहास को दर्शाते हैं.

विक्टोरिया फॉल्स के साथ-साथ, ह्वांगे राष्ट्रीय उद्यान और पूर्वी हाइलैंड्स पर्वत श्रृंखला जिम्बाब्वे को प्रकृति प्रेमियों के लिए खास बनाते हैं. दोनों देशों की सीमा पर स्थित यह विशाल जलप्रपात स्थानीय भाषा में मोसी-ओ-तुन्या कहलाता है, जिसका अर्थ है गरजता धुआं. हर साल हजारों पर्यटक यहां डेविल्स पूल, व्हाइट-वॉटर राफ्टिंग और बोट सफारी जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद लेते हैं. बता दें, जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों में ही अफ्रीका के कुछ सबसे बेहतरीन राष्ट्रीय उद्यान हैं. जैसे कि दक्षिण लुआंगवा और ह्वांगे. ये पार्क हाथियों, शेरों, जंगली कुत्तों और सैकड़ों पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं.