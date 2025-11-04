Advertisement
trendingNow12988697
Hindi Newsदुनिया

Z से दुनिया में सिर्फ दो ही देश, Zimbabwe तो सबने सुना होगा, दूसरे देश का नाम जानते हैं आप?

Countries Starting With Z: दुनिया में कुल 195 देश हैं, लेकिन केवल 2 देशों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'Z' से शुरू होते हैं. ये दोनों देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं. आइए जानते है ये कौन से देश हैं...

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Countries Starting With Z: दुनिया में वैसे तो कई देश है लेकिन क्या आप जानते है कि 'Z' अक्षर से शुरू होने वाले देशों की संख्या विश्व में कितनी है. आइए इस लेख में आपको 'Z' अक्षर से शुरू होने वाले देशों के बारे में बताते है. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दुनिया में कुल 195 देश हैं. बता दें, दुनिया में केवल 2 देशों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ‘Z’ से शुरू होते हैं? ये दोनों देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं.  बता दें जिम्बाब्वे (Zimbabwe) और जाम्बिया (Zambia) ही ऐसे दो देश है. 

दोनों देशों को जाम्बेजी नदी जोड़ती है 

जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों दक्षिणी अफ्रीका में पड़ोसी देश हैं. इनकी सीमाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं और दोनों के बीच कई सांस्कृतिक और भौगोलिक समानताएं हैं. इन दोनों देशों को प्रसिद्ध जाम्बेजी नदी जोड़ती है. इसी नदी के किनारे पर स्थित है विश्वप्रसिद्ध विक्टोरिया फॉल्स स्थित है जिसे दुनिया के सात प्राकृतिक अजूबों में गिना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

बता दें, जाम्बिया अपनी विस्तृत सवाना भूमि, समृद्ध वन्यजीव और पारंपरिक संस्कृति के लिए जाना जाता है. इसकी राजधानी लुसाका है. जाम्बिया के दक्षिण लुआंगवा राष्ट्रीय उद्यान जैसे सफारी स्थलों में पर्यटक हाथी, शेर और दुर्लभ पक्षियों को नजदीक से देखने आते हैं. वही अगर जिम्बाब्वे की बात करें तो जाम्बिया के दक्षिण में स्थित है और इसकी राजधानी हरारे है. यहां स्थित ग्रेट जिम्बाब्वे खंडहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल देश के गौरवशाली मध्यकालीन इतिहास को दर्शाते हैं.

fallback

विक्टोरिया फॉल्स के साथ-साथ, ह्वांगे राष्ट्रीय उद्यान और पूर्वी हाइलैंड्स पर्वत श्रृंखला जिम्बाब्वे को प्रकृति प्रेमियों के लिए खास बनाते हैं. दोनों देशों की सीमा पर स्थित यह विशाल जलप्रपात स्थानीय भाषा में मोसी-ओ-तुन्या कहलाता है, जिसका अर्थ है गरजता धुआं. हर साल हजारों पर्यटक यहां डेविल्स पूल, व्हाइट-वॉटर राफ्टिंग और बोट सफारी जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद लेते हैं. बता दें, जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों में ही अफ्रीका के कुछ सबसे बेहतरीन राष्ट्रीय उद्यान हैं. जैसे कि दक्षिण लुआंगवा और ह्वांगे. ये पार्क हाथियों, शेरों, जंगली कुत्तों और सैकड़ों पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं.

 

 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Countries Starting With Z

Trending news

महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
jammu kashmir news
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
Shivaji killed Mughal Ruler afzal khan
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
Sir
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
teacher viral video
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
akasa airlines
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
Shashi Tharoor
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
Manoj Pandian
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
SURAT
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
dk Shivkumar
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे