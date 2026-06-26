डेनमार्क अब देशभर में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है. सरकार ने एकीकरण, सार्वजनिक जगहों और अधिकारियों के मुताबिक बढ़ते 'इस्लामीकरण' को लेकर चिंता जताई है. डेनमार्क के इमिग्रेशन और इंटीग्रेशन मिनिस्टर मोर्टन बोडस्कोव ने कहा कि सरकार मस्जिदों से लाउडस्पीकर से दी जाने वाली अजान पर रोक लगाने के कानूनी ढांचे की समीक्षा का काम फिर से शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि डेनमार्क की छतों पर अजान की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि डेनमार्क में इसके लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश के कुछ हिस्से अब 'इस्लामाबाद के इलाकों' जैसे लगने लगे हैं.
बहुत ही साफ शब्दों में बोडस्कोव ने डेनमार्क की न्यूज एजेंसी रिटजाऊ को बताया कि डेनमार्क में धीरे-धीरे बढ़ रहा 'इस्लामीकरण' सार्वजनिक जगहों पर बहुत ज्यादा फैल रहा है. डेनमार्क की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 5% है, जिससे वे सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय बन गए हैं.
डेलीमेल की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्ताव के तहत पूरे देश में इस पर बैन लगाने की तैयारी है. अब सरकार पुराने ध्वनि नियंत्रण कानून के भरोसे रहना नहीं चाहती है. इसके लिए एक मसौदा डेनमार्क की संसद में दाखिल किया गया है, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर से दी जाने वाली अजान को बैन करने की बात कही गई है.
डेनमार्क में इमिग्रेशन, धार्मिक अभिव्यक्ति और समाज में घुलने-मिलने (इंटीग्रेशन) को लेकर चल रही व्यापक चर्चाओं के बीच इस मुद्दे पर बहस हुई है. इस कदम का समर्थन करने वालों का तर्क है कि सार्वजनिक रूप से धार्मिक प्रसारण सीमित होने चाहिए, जबकि आलोचकों ने धार्मिक स्वतंत्रता और अलग-अलग धार्मिक समुदायों के साथ समान व्यवहार को लेकर चिंता जताई है.
डेनमार्क की संसद के दस्तावेजों के मुताबिक, अजान के लिए तेज आवाज में पुकारने पर बैन लगाने के पिछले प्रस्ताव भी पेश किए गए हैं, जिनमें डेनिश पीपुल्स पार्टी के सदस्यों की ओर से पेश एक प्रस्ताव भी शामिल है.
देशभर में बैन लगाने का यह प्रस्ताव मौजूदा सिस्टम की जगह लेगा, जिसके तहत बैन मुख्य रूप से स्थानीय ध्वनि नियमों के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब डेनमार्क में प्रत्यक्ष धार्मिक अनुष्ठानों और एकीकरण से जुड़ी नीतियों पर बहस जारी है. पिछली चर्चाओं में कुछ सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक प्रतीकों और प्रथाओं पर प्रतिबंध शामिल थे.