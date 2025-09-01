Trump Tariffs: 'बिना टैरिफ के बर्बाद हो जाएगा देश', अपीलीय कोर्ट पर फिर भड़के ट्रंप; बताया वामपंथी जजों का फैसला
दुनिया

Trump Tariffs: 'बिना टैरिफ के बर्बाद हो जाएगा देश', अपीलीय कोर्ट पर फिर भड़के ट्रंप; बताया वामपंथी जजों का फैसला

Donald Trump Tariffs News: डोनाल्ड ट्रंप का मूड इन दिनों उखड़ा हुआ है. एक और उन्हें भारत की ओर से कोई भाव नहीं मिल रहा है. वहीं अमेरिकी संघीय अदालत ने भी उनके टैरिफ आदेश पर रोक लगा दी है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 01, 2025, 06:16 AM IST
Trump Tariffs: 'बिना टैरिफ के बर्बाद हो जाएगा देश', अपीलीय कोर्ट पर फिर भड़के ट्रंप; बताया वामपंथी जजों का फैसला

Trump slams federal appellate court ruling on tariffs: भारत समेत दूसरे मुल्कों पर ताबड़तोड़ टैरिफ ठोक देने के फैसले को मनमाना और गैर-कानूनी घोषित किए जाने के संघीय अदालत के फैसले के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उखड़े हुए हैं. रविवार को फिर से इस फैसले की आलोचना की. साथ ही चेतावनी दी कि इस फैसले से संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा.  और उसकी सैन्य शक्ति तुरंत समाप्त हो जाएगी.

वामपंथी जजों के समूह ने दिया फैसला- ट्रंप

ट्रुथ सोशल पर लिखी पोस्ट में ट्रंप ने इस मामले पर 7 से 4 के बहुमत वाले फैसले को 'कट्टरपंथी वामपंथी न्यायाधीशों के समूह' का फैसला बताते हुए आलोचना की. साथ ही हैरतअंगेज तरीके से पूर्व राष्टपति बराक ओबामा की ओर से नियुक्त एक जज को धन्यवाद दिया. उस जज ने फैसले में असहमति वाला नोट लिखा. उनके निर्णय की सराहना करते हुए ट्रंप ने कहा कि राष्ट्र के प्रति सम्मान के साथ हमारे देश को बचाने के लिए उन्होंने मतदान किया. 

'बिना टैरिफ के बर्बाद हो जाएगा देश'

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, "बिना टैरिफ के हमारा देश बर्बाद हो जाएगा. हम विभिन्न देशों से खरबो डॉलर का टैरिफ पहले ही वसूल चुके हैं. अगर वो सब चला गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा. हमारी सैन्य शक्ति तुरंत खत्म हो जाएगी. 7- 4 के बहुमत से फैसला देने वाले जजों के एक कट्टरपंथी वामपंथी समूह ने इन तथ्यों की कोई परवाह नहीं की. लेकिन ओबामा की ओर से नियुक्त एक डेमोक्रेट जज ने वास्तव में हमारे देश को बचाने के लिए वोट दिया. मैं उनके साहस के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ! वह अमेरिका से प्यार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं.'

कोर्ट पर क्यों भड़के हुए हैं ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति की यह टिप्पणी शुक्रवार को एक संघीय अपील अदालत की ओर से उनके टैरिफ संबंधी आदेश को अमान्य ठहराए जाने के बाद आई है. इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि दूसरे देशों पर टैरिफ लगाना अमेरिकी संसद (कांग्रेस) का काम है और ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करके इस अधिकार का इस्तेमाल करके अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है. 

सुप्रीम कोर्ट में अपील की बना रहे योजना

फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने इस डिसीजन की निंदा की थी और कहा था कि संबंधित देशों पर लगाए गए सभी टैरिफ लागू रहेंगे. उन्होंने इसे अत्यधिक पक्षपातपूर्ण फैसला बताते हुए गलत ठहराया था. उन्होंने कहा था कि अपीलीय कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए अक्टूबर तक का समय दिया है. लिहाजा तब तक ये टैरिफ लागू रहेंगे. अब ट्रंप प्रशासन इस मुद्दे पर ऊपरी अदालत में अपील की योजना बना रहा है.

(एजेंसी ANI)

