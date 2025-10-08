इस देश ने छापा सबसे ज्यादा जीरो वाला नोट? फिर भी रोटी-कपड़े के लिए मोहताज यहां के लोग, क्या है कहानी..

100 Trillion Zimbabwean Dollar: दुनिया भर में सबसे ज्यादा जीरो वाला नोट जिम्बाब्वे (Zimbabwe) में छापा गया है. यह नोट 100 ट्रिलियन डॉलर (100 Trillion Dollar) का था. एक ट्रिलियन का मतलब होता है, एक लाख करोड़ यानी 1 के बाद 12 जीरों. वहीं इस नोट में कुल 14 जीरों होते हैं. आपको बता दें, ये नोट 2009 में जिम्बाब्वे में आया. यह तब छापा गया जब वहां कि सरकार और इकोनॉमी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी.

क्यों छापा गया 100 ट्रिलियन डॉलर का नोट?

जिम्बाब्वे ने 100 ट्रिलियन डॉलर का नोट 2009 में छापा था, जब उनके देश की इकोनॉमी का हाल खराब हो गया है. देश में इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी कि लोग एक रोटी खरीदने के लिए भी थैलों में नोट लेकर जाते थे. देश की हालत इतनी खराब थी कि 100 ट्रिलियन डॉलर के नोट से भी बस का किराया देने के लिए काफी नहीं हुआ करता था.

जिम्बाब्वे को बंद करने पड़ी अपनी करेंसी

ऐसे में 2009 में सरकार ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक समाधान निकाला. जिम्बाब्वे ने इसी साल अपनी जिम्बाब्वे डॉलर करेंसी को बंद कर दिया और अमेरिकी डॉलर (US Dollar), दक्षिण अफ्रीकी रैंड (South African Rand), जैसे फोरन करेंसी को अपना लिया.

100 ट्रिलियन डॉलर का नोट बना कमाई का जरिया

100 ट्रिलियन डॉलर के नोट को छापने से जिम्बाब्वे सरकार को कुछ खास फायदा नहीं हुआ. लेकिन ये नोट दूसरी तरह से कमाई का जरिया बन गया. दरअसल जब ये नोट चलन से बाहर हो गया, तब कुछ लोगों ने इसे कलेक्शन आइटम की तरह खरीदना शुरू कर दिया. हालांकि शुरुआत में तो लोग इसे मजे या शौक के लिए ही खरीद रहे थे. लेकिन बाद में इसके बढ़ते डिमांड से इसका मूल्य बढ़ता चला गया.