फांसी की सजा तय, पर फंदा लगाने वाला कोई नहीं! इस देश में सालों से खाली पड़ी है 'जल्लाद' की नौकरी, वजह कर देगी हैरान

Country Where Hangman Job Is Vacant: जुर्म की दुनिया में जब किसी अपराधी को अदालत की तरफ से मौत की सजा सुनाई जाती है, तो कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस पर अमल किया जाता है. लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम को फांसी की सजा तो सुना दी हो, लेकिन उसे फंदे पर लटकाने के लिए कोई इंसान ही न मिल रहा हो? जी हां, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक पड़ोसी देश की जमीनी हकीकत है.

इस देश में सालों से 'जल्लाद' (Hangman) की सरकारी नौकरी खाली पड़ी है. सरकार बकायदा विज्ञापन निकालकर युवाओं को अच्छे वेतन और भत्तों का ऑफर देती है, लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई भी इस पद को संभालने के लिए तैयार नहीं हुआ. इस वजह से कई खूंखार कैदी अपनी मौत की सजा का इंतजार बैरक में ही कर रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और इसके पीछे की हैरान कर देने वाली वजह...

इस पड़ोसी देश का है अनोखा मामला

फांसी देने वाले जल्लाद की कमी से जूझ रहे इस अनोखे देश का नाम है श्रीलंका. हमारे इस पड़ोसी द्वीप राष्ट्र में हत्या, बलात्कार और ड्रग्स तस्करी जैसे जघन्य अपराधों के लिए मौत की सजा का सख्त कानून है. श्रीलंका की अदालतों द्वारा समय-समय पर अपराधियों को मौत का फरमान भी सुनाया जाता है, लेकिन जेल प्रशासन के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह आकर खड़ी हो जाती है कि आखिर उस फंदे के लीवर को खींचेगा कौन?

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क्यों खाली पड़ी है सरकारी नौकरी?

श्रीलंका में जल्लाद के पद को एक पूर्णकालिक सरकारी नौकरी का दर्जा प्राप्त है. इसके लिए बकायदा वेतनमान, रहने की सुविधा और अन्य भत्ते तय किए गए हैं. जब भी यह पद खाली होता है, जेल विभाग विज्ञापन जारी करता है. लेकिन यहां के लोग अपनी गहरी धार्मिक आस्था और बौद्ध संस्कृति के चलते किसी की जान लेने वाले इस काम से दूर रहते हैं. लोगों का मानना है कि किसी को फांसी देने से उनके कर्म खराब होंगे.

फंदा देखकर ही भाग गया था उम्मीदवार

जल्लाद न मिलने की वजह से श्रीलंका में साल 1976 के बाद से किसी भी कैदी को फांसी नहीं दी जा सकी है. बीच में एक बार जब सरकार ने कड़ाई से भर्ती अभियान चलाया, तो कुछ लोगों ने आवेदन किया. उनमें से दो लोगों को शॉर्टलिस्ट कर प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया. लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि जैसे ही एक उम्मीदवार को असली फांसी का फंदा और लीवर दिखाया गया, वह बुरी तरह घबरा गया.

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डर के मारे उसने अगले ही दिन बिना बताए नौकरी से इस्तीफा दे दिया और भाग खड़ा हुआ. नतीजतन, आज भी श्रीलंका की जेलों में सैकड़ों ऐसे कैदी बंद हैं जिनकी कानूनी अपील खारिज हो चुकी है और उनकी मौत का वारंट भी तैयार है, लेकिन जल्लाद की एक सरकारी कुर्सी खाली होने के कारण कानून के हाथ बंधे हुए हैं.