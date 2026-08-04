/पाकिस्तान में इसी महीने तख्तापलट ? पठान, ‘कश्मीरी’ और बलोच, मुनीर के जुल्म से ‘सत्ता’ डोली!

पाकिस्तान में बीते चार-पांच दिनों से मुल्क के वजीरे आजम यानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के तख्तापलट की अटकलें थमने का नाम नहीं ले रहीं. सोशल मीडिया की गलियों पर X से लेकर इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब तक सरे आम ये कहा जा रहा है कि PAK फौज का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर शहबाज शरीफ की सरकार के पीछे हाथ धो कर पड़ा है. कैसे मुनीर ने शहबाज शरीफ को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी कैसे पूरी कर ली है, समझिए इस रिपोर्ट से.
इन अटकलों की शुरुआत पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी के एक इंटरव्यू कम सियासी बयान से हुई, जिसमें उन्होंने अपनी उस सरकार का पोस्टमार्टम कर डाला, जिसमें वो काफ
पाकिस्तान में बवाल मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ से संभाले नहीं संभल रहा. ना बलोचिस्तान में बीएलए की सेना काबू में आ रही और ना ही खैबर पख्तूनवा में पठान. बीते रविवार को खैबर पख्तूनवा मे पाकिस्तानी चौकी में घुसकर जिस तरह आत्घाती युवक ने हमला किया, उसने पाकिस्तान में नई बहस छेड़ दी है.
गृह मंत्री पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक इंटरव्यू में कहा, 'जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, वह पहले ही ढह चुका है. आप माने या ना मानें. आप एक ही चीज 70 साल से घसीट रहे हैं. मैं आज भी कहूंगा लोकतंत्र हम सब चाहते हैं. मैं इसका सबसे बड़ा समर्थक हूं और रहूंगा.'
पाकिस्तान में मौजूदा सत्ता का सिस्टम चरमराने की बात कोई और नहीं कर रहा, बल्कि ये मुल्क के गृह मंत्री हैं मोहसिन नकवी. रिश्ते में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की पत्नी इरम आसिम का करीबी रिश्तेदार. पाकिस्तान में नकवी, मुनीर के साले के तौर पर पहचाने जाते हैं.
अगर पाकिस्तान सरकार में गृह मंत्री मोहसिन नकवी मौजूदा सरकार का सिस्टम चरमराने की बात करते हैं, तो मसला गंभीर हो जाता है. दूसरी तरफ मुनीर की कंट्रोल वाली सेना भी है, जिसके डीजी ने गुड गवर्नेंस, यानी अच्छे शासन को मौजूदा संकट में बेहद जरूरी करार दिया.
DGISPR, पाकिस्तान के DGISPR ले. जन. अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, 'पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए अच्छा शासन जरूरी है. उसके बगैर कोई भी मसले हल नहीं हो सकते. अगर आपको याद हो, तो नेशनल एक्शन प्लान पहले से ही तैयार है. इसके 14 चैप्टर हैं. इसमें पिछले बारह साल में सभी राजनीतिक दलों ने सहमति जताई है.
गुड गवर्नेंस को लेकर पाकिस्तान की सेना का DGISPR अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो समझिए शहबाज शरीफ के सरकार की नाकामी किस हद तक बढ़ चुकी है. पाकिस्तान की संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दे चुकी है. अगर यही चलता रहा, तो पाकिस्तान के तीन टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता.
मौलाना अता-उर-रहमान, सांसद, पाकिस्तान के एक और सांसद मौलाना अता-उर-रहमान ने कहा, 'मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, कि खुदा के लिए खैबर पख्तुनाव, बलूचिस्तान और दूसरे मजलूम कौमों पर रहम करें. आप इस मुल्क को तोड़ने ना जाएं. ये मुल्क टूटने जा रहा है. अगर यही हालात रहे, तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे.'
पाकिस्तान की संसद में जैसा मौलाना अताउर रहमान ने कहा, पीओके में कुछ वैसा ही होता दिख रहा है. पिछले 50 दिन के आंदोलन में जब सरकार ने नहीं सुनी, बल्कि आवाज को दबाने के लिए 100 से ज्यादा लाशें बिछा दी, अब ये आजादी से कम पर मानने को तैयार नहीं.
ये शहबाज शरीफ की नाकामी है, या मुनीर की चालाकी, इसे समझना जरूरी है. जब देश के गृह मंत्री कहने लगे, कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सिस्टम वाली सरकार नहीं बची, तो इसके मायने बेहद गंभीर है. सिस्टम ढहने' वाले बयान के बाद शहबाज शरीफ खेमे को लाहौर में एक हाई-लेवल बैठक बुलानी पड़ी.
इस बैठक में पीएम शहबाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इशाक डार PMLN के दूसरे बड़े नेता शामिल हुए. बैठक के बाद देश के रक्षा मंत्री को बयान जारी कर सफाई देना पड़ा, कि पाकिस्तान में तख्ता पलट होता रहा है. इसके बावजूद कि सरकारे अच्छा काम कर रही हैं.
ख्वाजा आसिफ, रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, 'नवाज शरीफ की पहली सरकार को, नवाज शरीफ की दूसरी सरकार को, नवाज शरीफ की तीसरी सरकार को, इसकी जिम्मेदारी भी किसी शख्स को या किसी एजेंसी को लेनी चाहिए कि क्यों सरकारों को गिरा दिया गया? क्या नवाज शरीफ की सरकार 2013 से 16 तक काम नहीं कर रही थी? क्या शरीफ सरकार ने 1991 से 93 तक काम नहीं किया था? उसने उदारीकरण का जो स्टेप लिय़ा, वो अपने आप में ऐतिहासिक था.'
तो क्या जनरल मुशर्रफ ने जो हश्र 1990 के दशक में नवाज शरीफ का किया था, अब वही हश्र उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ का करने वाला है जनरल मुनीर. इसे कुछ प्वाइंटर्स से समझिए.
फील्ड मार्शल असीम मुनीर के आदेश पर देश की संविधान में 28वें और 29वें संशोधन की तैयारी शुरू हो गई है. इसके साथ सेना के फील्ड मार्शल यानी आसिम मुनीर की ताकत बढ़ जाएगी. असीम मुनीर के कहने पर मोहसिन नकवी ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है जो हाईकोर्ट के 18 जजों की नियुक्ति वाली फाइल पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं. अब मोहसिन नकवी ने कथित तौर पर जरदारी को असीम मुनीर का आदेश सुना दिया है. इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान में तेजी से चर्चा चल रही है कि असीम मुनीर खुद सारी शक्तियों के साथ राष्ट्रपति बन सकते हैं और मोहसिन नकवी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है.
कहने को नए संविधान संशोधन का मकसद देश के प्रशासनिक ढांचे, स्थानीय सरकारों और चुनावी नियमों में बड़े बदलाव करना है. इस संशोधन के जरिए देश में कई नये प्रांत बनाए जाएंगे. इसके लिए नेशनल असेंबली में दो-तिहाई बहुमत की जरूतत होगी. लेकिन ना तो इसके लिए शहबाज शरीफ तैयार हैं और ना ही सरकार में साझीदार बिलावल भुट्टो. लेकिन मुनीर संविधान संशोधन पर अड़ चुका है. मतलब शहबाज शरीफ के दिन गिने चुने ही बचे हैं.