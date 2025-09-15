तख्तापलट! इन देशों में जन आक्रोश से संकट में आई सरकारें, ये साल तो लोगों को हिला गया

Coup attempts in 21st Century​: बीते कुछ सालों में दुनिया के कई देशों में तख्तापलट का ताना-बाना बुना गया. जिसकी शुरुआत जनता के आक्रोश से होती है और लंबे समय से सत्ता में जमें सत्ताधीशों के पैरों तले की जमीन छीन ली जाती है. वर्तमान सदी की शुरुआत से बात करें तो 25 साल पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू से शुरू हुआ सिलसिला बदस्तूर जारी है बस लोकेशन बदल रही है. जैसे जनता ने राजशाही और लोकशाही दोनों को उखाड़ फेंका.

नेपाल- 1 जून 2001 नेपाल रॉयल फैमिली में हुए हत्याकांड के बाद राजा बीरेंद्र शाह के परिवार को खत्म कर दिया जाता है. आगे राजशाही खत्म होती है और जनता की चुनी सरकार आती है. 24 साल बाद करीब 9 सितंबर 2025 को जनता ने संसद, सुप्रीम कोर्ट से लेकर PMO सब फूंक दिया. पूरा देश जला दिया. Gen Z आंदोलन से तख्तापलट हुआ. PM केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देकर भागना पड़ा. संसद-सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा हो गया. 2007-2008 में डेमोक्रेसी आई तो लोगों को सुधार की उम्मीद थी लेकिन बीते 18 साल में 13 सरकारें बनीं, लेकिन सुधार न हुआ.

फ्रांस- सत्ता के खिलाफ जेन ज़ी ने गुस्से का तेज़ाब बहाया तो फ्रांस में लोकतांत्रिक सरकार की नीतियों के विरोध में जनआक्रोश की ज्वाला भड़क गई. राजशाही के दौर में दुनिया को क्रांति के मायने समझाने वाला फ्रांस आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी सड़कों पर है. सैकड़ों साल पहले पेरिस के बास्तील किले पर हजारों की भीड़ ने हमला बोलकर राजशाही के खिलाफ बिगुल फूंका था. 14 जुलाई 1789 को इस सैन्य किले और जेल से शुरू आंदोलन ने फ्रांसीसी क्रांति की शुरूआत की. फ्रांस वो देश है जिसने दुनिया को क्रांति के मायने समझाये और राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन शुरू किया. आज 236 साल बाद भी फ्रांस की धरती पर लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ आंदोलन की शक्ल में जिंदा है जिसे नाम दिया गया- BLOCK EVERYTHING यानी सत्ता की पूर्ण नाकेबंदी

फ्रांस में बीते 10 सालों से चुनी हुई सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. 2018 के यलो वेस्ट प्रदर्शनकारियों के आंदोलन से लेकर 'ब्लॉक एव्रीथिंग' सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता आक्रोशित है. मार्च 2018 से अक्टूबर 2018 तक फ्रांस के येलो वेस्ट प्रोटेस्ट में 10 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था. 2025 में फ्रांस में आर्थिक संकट गहराया है. सरकारी खर्च में 50 अरब डॉलर से ज्यादा की कटौती का अनुमान है. स्वास्थ्य सेवाओं में कमी और पेंशन स्कीम को स्थगित करने से लेकर राष्ट्रीय छुट्टियां रद्द करने को लेकर जनता सड़कों पर उतरी.

आंदोलन का सीधा मकसद ये है कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था जनता के काम नहीं कर पा रही, तो इसे हटा दो. फ्रांस के कोने-कोने में कोहराम मचा. हाईवे से लेकर शहर दर शहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा. बदलते दौर में फ्रांस की अर्थव्यस्था भी कमजोर हुई. मिडिल क्लास और गरीब तबका फ्रांस की सरकार और राष्ट्रपति मैक्रों से खफा है. कई प्रदर्शन झेल चुके राष्ट्रपति मैक्रों की इमेज जनविरोधी हो चली है. सुस्त आर्थिक रफ्तार को तेजी देने वाले फैसलों ने जनता को भड़का दिया है. मैक्रों सरकार के खिलाफ गुस्से का उबाल इतना है कि करीब 1 लाख से ज्यादा लोग अकेले पेरिस में हुए प्रदर्शन में शामिल हुए.

एवरीथिंग आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे नेपाल के जेन जी आंदोलन की तरह सीधे तौर पर कोई नेता या आंदोलनकारी लीड नहीं कर रहा है.

इंडोनेशिया- 25 अगस्त 2025

दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया में भी गदर मचा है. प्रदर्शनकारी सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे. राजधानी जर्काता से शुरू हुआ बवाल आग की तरह पूरे मुल्क को अपनी चपेट में ले चुका है. सार्वजनिक इमारतों में आगजनी-तोड़फोड़ हुई. आशंका जतायी जा रही है कि नेपाल की तरह इंडोनेशिया में हुए हिंसक प्रदर्शन राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो का सिंघासन हिल सकता है. राजधानी जकार्ता में संसद भवन के विरोध प्रदर्शन हुआ. जो सांसदों के मूल वेतन में 10 गुना से ज्यादा इजाफे के बाद भड़का. प्रदर्शनकारी सांसदों की वेतन वृद्धि का फैसला रद्द करने की मांग कर रहे थे. प्रदर्शनकारी इतना भड़के के सब तहस-नहस करने पर आमादा हो गए. कई शहरों में आगजनी-लूट हुई. सरकारी दफ्तर जला दिए गए. राष्ट्रपति प्रबोवो को चीन दौरा रद्द करना पड़ा.

असंतोष, आक्रोश और अराजकता ने सिर्फ बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, हांगकांग, ताइवान, इंडोनेशिया, अमेरिका, हांगकांग, फ्रांस और नेपाल बल्कि दुनिया के कई देशों को दहलाया है. जनता के बगावती चेहरे ने संसद की दीवारों को आगजनी के धुएं से काला किया है.

अमेरिका- अमेरिका में साल 2020 में ट्रंप के चुनाव हारने के बाद लोकतंत्र शर्मिंदा हुआ. मानो तख्तापलट (coup) की कोशिश हुई. दरअसल ट्रंप ने चुनाव नतीजा मानने से इनकार कर दिया था उसके बाद उनके हजारों समर्थकों ने संसद पर कब्जा कर लिया था. आगजनी हुई और कई दिन बवाल चला.

बांग्लादेश- अगस्त 2024 में निर्वासित पीएम शेख हसीना के खिलाफ भड़की भीड़ संसद में घुस गई. हिंसा का खुला खेल खेला गया. प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट करते हुए बवाल मचाया. प्रधानमंत्री आवास पर हमला बोला तो शेख हसीना को देश छोड़ भागना पड़ा.

श्रीलंका- 2022 में श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौर में पब्लिक का पारा ऐसा चढ़ा कि संसद छोटी पड़ गई. महंगाई और ईंधन की कमी से त्रस्त लोग भड़क उठे. राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ गुस्सा इतना था कि लोगों ने उनके घर पर कब्जा किया और संसद में तोड़फोड़ की. गोटबाया देश छोड़कर भागे.

ब्राजील- 8 जनवरी 2023 को ब्राजील में हजारों प्रदर्शनकारियों ने संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन पर धावा बोला. प्रदर्शनकारी पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के समर्थक थे. जो 2022 के आम चुनाव में उनकी हार को स्वीकार नहीं कर पाए और उनका गुस्सा सरकारी इमारतों पर फूटा. बोल्सोनारो समर्थकों ने आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हुई थी, हालांकि इसके सबूत नहीं मिले. मगर हिंसक प्रदर्शन इतिहास में दर्ज हुआ.

हांगकांग- 2019 में हांगकांग में EXTRADITION BILL यानी प्रत्यर्पण विधेयक और चीन के बढ़ते दखल के खिलाफ आंदोलन हुआ. 2019 में हांगकांग सरकार ने प्रत्यर्पण विधेयक पेश किया था, जिसमें हांगकांग के सभी संदिग्ध अपराधियों को चीन भेजे जाने का प्रावधान था. बिल से युवाओं का गुस्सा भड़का तो सड़क से लेकर संसद तक असर दिखा.

जॉर्जिया- 2019 में जॉर्जिया भी विरोध प्रदर्शन का गवाह बना. प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए. वो रूसी सांसद के स्पीकर बनने से लोग इतना भड़के कि बहुत कुछ फूंक दिया और 240 से ज़्यादा घायल हो गए थे.

पाकिस्तान- यूं तो कई बार हुआ लेकिन नई सदी की शुरुआत से चंद महीने पहले परवेज मुशर्रफ ने बिना कोई खून-खराबा किए तख्तापलट किया.