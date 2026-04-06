Bear Attack: घर जाने का इंतजार कर रहा था कपल, अचानक भालू आया और मारकर खा गया, मंजर देख कांप गई पुलिस

Bear Attack: एक वाइल्डलाइफ एडवेंचरर और उनकी गर्लफ्रेंड ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी जिंदगी के आखिरी पल मदद के लिए चीखते-चिल्लाते हुए बीतेंगे. एक भूखे ग्रिजली भालू ने दोनों पर बेरहमी से हमला कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया. घटनास्थल पर दोनों के शरीर के भयानक अवशेष मिले हैं, जिसे अब तक की सबसे भयानक रिकॉर्डिंग कहा जा रहा है.घटना साल 2023 की है, जिसकी जानकारी अब सामने आई है.

13 गर्मियां कैटमाई पार्क में बिताईं

46 साल के टिमोथी ट्रेडवेल यह बात मान चुके थे कि उन्होंने अलास्का के सबसे घातक शिकारियों के साथ असाधारण रिश्ता कायम कर लिया है. लगातार 13 गर्मियां उन्होंने कैटमाई नेशनल पार्क में जंगली भालुओं के बीच बिताईं. उन्होंने यहां उनके नाम रखे और बातचीत भी की. हालांकि इस दौरान उनको भालुओं को लेकर लगातार चेतावनी भी मिलती रहीं.

2023 अक्टूबर में उनके अडिग विश्वास की कीमत उन्हें और उनकी गर्लफ्रेंड, एमी ह्यूगेनार्ड को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी.

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ज्यादा वक्त तक जंगल में रहना पड़ा भारी

एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस जोड़े ने इस मौसम में सामान्य से कहीं ज्यादा समय तक वहां डेरा जमाए रखा. जैसे-जैसे पतझड़ का मौसम करीब आता गया और स्थानीय वन्यजीवों के लिए खाने की सप्लाई तेजी से कम होने लगी, उन्होंने काफ्लिया खाड़ी के पास अपना तंबू गाड़ लिया.

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, वह एक सीप्लेन का इंतजार कर रहे थे, जो उनको घर ले जाने वाला था. तभी उनके साथ यह खौफनाक घटना घट गई.

खाने की महक से आ गया भालू

बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसलिए वह जोड़ा अपने टेंट में पनाह लिए हुए कुछ नाश्ता तैयार कर रहा था. शायद खाने की महक से खिंचा हुआ, एक ग्रिजली भालू उनके कैंप के पास आ गया.

माना जाता है कि ट्रेडवेल ने इस घटना को रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो टेप पर 'रिकॉर्ड' का बटन दबा दिया था, हालांकि उसमें जो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था, उसे इतना ज्यादा विचलित करने वाला माना गया कि उसे कभी भी आम लोगों के सामने जारी नहीं किया गया.

'मैं मर रहा हूं'

ऑडियो सुनने वाली अलास्का पुलिस के मुताबिक ट्रेडवेल चीखते-चिल्लाते सुने गए. वह कह रहे थे- चले जाओ यहां से, मैं मर रहा हूं. उसकी सहमी हुई गर्लफ्रेंड ने उससे मिन्नत की कि वह मरने का नाटक करे और फिर घबराहट में उससे गुजारिश की कि वह पलटकर मुकाबला करे.

जब अगले दिन रेंजर्स घटनास्थल पर पहुंचे तो उनको वहां खौफनाक मंजर दिखा. कपल का टेंट बुरी तरह फटा हुआ था और उनके जूते एंट्रेस के पास रखे हुए थे. जमीन पर इंसानी शरीर के टुकड़े पड़े थे. जांचकर्ताओं को ट्रेडवेल के सिर का बचा हुआ हिस्सा मिला, जो अभी भी उसकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ था. साथ ही उसके शरीर के कटे हुए अंग भी मिले.