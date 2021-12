डेट में सस्ता समझ मंगाई फेवरेट डिश, 45 हजार का बिल देख निकले आंसू; ये गलती पड़ गई भारी

A diner was left with eye-watering bill in UK: इस कपल को जब खाने का बिल दिया गया तो दोनों की आंखों से आंसू निकल गए. उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक गलतफहमी के कारण उन्हें करीब 576 डॉलर यानी करीब 45 हजार का बिल पे करना पड़ जाएगा. हालांकि इसके बावजूद दोनों को इसका कोई पछतावा नहीं है.