कोविड में नौकरी से निकाले 1,800 कर्मचारी, अब भरना पड़ेगा 500 करोड़ का जुर्माना, एयरलाइन कंपनी पर बरसी आफत
दुनिया

कोविड में नौकरी से निकाले 1,800 कर्मचारी, अब भरना पड़ेगा 500 करोड़ का जुर्माना, एयरलाइन कंपनी पर बरसी आफत

Australia News: ऑस्ट्रेलिया में एक एयरलाइन कंपनी को अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालना भारी पड़ गया. अब अदालत ने कंपनी पर 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 18, 2025, 11:20 AM IST
कोविड में नौकरी से निकाले 1,800 कर्मचारी, अब भरना पड़ेगा 500 करोड़ का जुर्माना, एयरलाइन कंपनी पर बरसी आफत

Australia Airlines Company:  कोरोना महामारी में सैकड़ों लोगों को एक झटके में अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था. कई लोगों को नौकरी छूटने के बाद लंबे समय तक बेरोजगार रहना पड़ा था. वहीं अब ऑस्ट्रेलिया की एक फेमस एयरलाइन कंपनी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है. बता दें कि क्वांटास नाम की इस कंपनी ने कोविड के दौरान 1800 ग्राउंड स्टाफ की अवैध छंटनी की थी. अब कोर्ट ने इस मामले को लेकर कंपनी से हर्जाना देने के लिए कहा है. 

कंपनी पर 90 मिलियन डॉलर का जुर्माना 
ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने क्वांटास कंपनी पर 90 मिलियन डॉलर यानी 500 करोड़ रुपये से भी अधिक का जुर्माना लगाया है. इस फैसले को लेकर कोर्ट की तरफ से जज मनाइकल ली ने कहा कि यह जुर्माना केवल एक सजा नहीं है बल्कि एक ऐसा फैसला है, जिससे भविष्य में कोई भी कंपनी श्रम कानूनों का उल्लंघन नहीं करेगी. बता दें कि क्वांटास ने अगस्त साल 2020 में लॉकडाउन होने पर अपने 1,800 ग्राउंड स्टाफ को नैकरी से निकाल दिया था और उनके काम को आउटसोर्स करने का फैसला लिया था. कंपनी ने भले ही अपने इस फैसले को व्यावसायिक मजबूरी बताया, लेकिन कोर्ट ने इसे अवैध करार देते हुए कंपनी की अपील को खारिज कर दिया.   

ये भी पढ़ें- पुतिन के इस फैसले से जेलेंस्की की मौज, NATO की इस शर्त पर राजी हुआ रूस

कंपनी पर खराब सेवा का आरोप 
बता दें कि क्वांटास एयरलाइंस 104 साल पुरानी कंपनी है, जो दुनियाभर में अपनी बेहतर फ्लाइट सर्विसेज के लिए प्रसिद्ध है. इसे लंबे समय से 'स्पीरिट ऑफ ऑस्ट्रेलिया' भी कहा जाता है, हालांकि पिछले कुछ सालों से टिकट की बढ़ती कीमतें, अवैध छंटनी, पहले से कैंसिल फ्लाइट की सींटे बेचने और खराब सेवा जैसी शिकायतों ने कंपनी की प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान पहुंचाया है.    

ये भी पढ़ें- नेतन्याहू के खिलाफ हुए अपने ही लोग, गाजा में युद्ध का किया विरोध, पीएम ने कहा- हमास को बढ़ावा दे रहे 

कर्मचारियों को मिलेगी राहत 
कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए हर्जाने को 2  भागों में बांटने का निर्देश दिया है, जिसमें से 50 मिलियन ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन और 40 मिलियन पूर्व कर्मचारियों को भविष्य में पेमेंट के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे. बता दें कि कोविड के समय में केवल ऑस्ट्रेलिया में ही लोगों की नौकरी नहीं गई थी, जबकि भारत समेत कई देशों में लाखों लोगों को एक झटके में ही नौकरी से निकाल दिया गया था.  

FAQ 

क्वांटास एयरलाइंस ने कितने कर्मचारियों की छंटनी की थी?
क्वांटास एयरलाइंस ने 1800 ग्राउंड स्टाफ की छंटनी की थी. 

कंपनी पर कितना जुर्माना लगाया गया है? 
कंपनी पर 90 मिलियन डॉलर (लगभग 500 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया गया है. 

