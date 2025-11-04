Advertisement
trendingNow12987626
Hindi Newsदुनिया

बिना जुर्म के 43 साल जेल में रहा भारतीय, अब डिपोर्टेशन की तलवार! US कोर्ट ने कहा– रुको 'इंसाफ' बाकी है

US Court: अमेरिका में एक भारतीय को पहले 43 साल तक जेल में रखने के बाद रिहा कर दिया है, क्योंकि उनपर आरोप लगे थे. दिलचस्प बात यह है कि जेल से रिहाई के बाद उन्हें भारत डिपोर्ट किया जा रहा था लेकिन अब कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना जुर्म के 43 साल जेल में रहा भारतीय, अब डिपोर्टेशन की तलवार! US कोर्ट ने कहा– रुको 'इंसाफ' बाकी है

कहते हैं कि इंसाफ देर से मिले तो वो इंसाफ नहीं रह जाता. इस कहावत को सच करता हुआ एक मामला सामने आया है. जिसमें आरोपी ने 40 से भी ज्यादा साल जेल में काट लिए और आखिर में उसके ऊपर लगे आरोप गलत साबित हुए. अमेरिका की दो अदालतों ने 64 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति सुब्रमण्यम वेदम को फिलहाल देश से बाहर न भेजने का आदेश दिया है.

वेदम ने 40 साल जेल में बिताए लेकिन इस साल उनकी हत्या की सजा गलत साबित होने के बाद रिहा कर दिया गया. गुरुवार को एक इमिग्रेशन जज ने उनके निर्वासन पर रोक लगा दी, जब तक कि इमिग्रेशन अपील बोर्ड यह तय नहीं करता कि केस दोबारा सुना जाएगा या नहीं. यह प्रक्रिया कई महीनों तक चल सकती है. वेदम के वकीलों ने पेनसिल्वेनिया की जिला अदालत से भी रोक का आदेश हासिल किया है.

1982 में किया गया था गिरफ्तार

वेदम नौ महीने की उम्र में अपने माता-पिता के साथ भारत से अमेरिका आए थे. उनका बचपन पेनसिल्वेनिया के स्टेट कॉलेज में बीता, जहां उनके पिता पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे. उनके वकील के मुताबिक उनकी नागरिकता (citizenship) की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी जब 1982 में उन्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया. उन पर 1980 में अपने दोस्त थॉमस किंसर की हत्या का आरोप लगा था. गवाहों और ठोस सबूतों की कमी के बावजूद उन्हें दो बार दोषी ठहराया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

डिटेंशन सेंटर में रखा गया है

इस साल अगस्त में अदालत ने उनकी सजा रद्द कर दी क्योंकि नए बैलिस्टिक सबूत मिले, जो अभियोजकों ने पहले छुपा लिए थे. 43 साल जेल में बिताने के बाद जब वे 3 अक्टूबर को रिहा होने वाले थे, तभी उन्हें इमिग्रेशन विभाग ने हिरासत में ले लिया. फिलहाल वे लुइसियाना के अलेक्जैंड्रिया में मौजूद एक डिटेंशन सेंटर में रखे गए हैं, जहां से सीधे निर्वासन की उड़ानें भरी जाती हैं.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

US court

Trending news

करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
जिंदा है कसाब का दोस्त जुंदाल जिसने मुंबई हमलावरों को सिखाई थी हिंदी, अब बड़ा अपडेट
2008 mumbai attack
जिंदा है कसाब का दोस्त जुंदाल जिसने मुंबई हमलावरों को सिखाई थी हिंदी, अब बड़ा अपडेट
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
maharashtra farmer
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली
tamilnadu news
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
india pakistan news
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
वो पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
Bengaluru
वो पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
Private Video
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
Monsoon
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
Abhishek Banerjee
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
DNA
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे