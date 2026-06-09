Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका, H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर फीस का आदेश रद्द; भारत को कैसे होने जा रहा बड़ा फायदा?

ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका, H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर फीस का आदेश रद्द; भारत को कैसे होने जा रहा बड़ा फायदा?

US H-1B Visa Court Verdict: मनमाने तरीके से प्रशासन चला रहे ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर फीस का आदेश रद्द कर दिया है. इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ने जा रहा है, लेकिन कैसे? आइए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 09, 2026, 01:56 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:56 AM IST
ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका, H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर फीस का आदेश रद्द; भारत को कैसे होने जा रहा बड़ा फायदा?

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका, H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर की फीस रद्द; भारत क्यों हुआ खुश
US News in Hindi4 min ago
2
DNA1 hr ago
3
DNA2 hrs ago
4
SlumDog TEASER OUT2 hrs ago
5
Delhi news2 hrs ago