/ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका, H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर फीस का आदेश रद्द; भारत को कैसे होने जा रहा बड़ा फायदा?

एक लाख डॉलर यानी करीब 90 लाख रुपये फीस होने के बाद वहां पर पेशेवर भारतीयों का जाना काफी हद तक रुक गया था. जिससे अमेरिका में सेवाएं चरमराने लगी थीं. अब यह शुल्क रद्द होने से इन कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी. इससे भारत से ज्यादा अमेरिका को ही फायदा होगा. इस फैसले के बाद वहां पर भर्तियां बढ़ सकती हैं, जिसका बड़ा फायदा भारत को मिलेगा. हजारों भारतीय युवाओं को अमेरिका में नौकरियां मिलने का मौका बढ़ेगा. जिससे भारत को हर साल बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा हासिल होगी.