/ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका, H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर फीस का आदेश रद्द; भारत को कैसे होने जा रहा बड़ा फायदा?

US H-1B Visa Latest Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने H-1B वीजा देने के लिए 1 लाख डॉलर की फीस देने के उनके आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने इस फैसले को गैर-कानूनी करार दिया, जिसे कांग्रेस ने कभी स्वीकृत नहीं किया था. अदालत का यह फैसला अमेरिका में 20 डेमोक्रेटिक राज्यों के अटॉर्नी जनरल की ओर से कोर्ट में दायर मुकदमे की सुनवाई के बाद आया. इस फैसले को भारत के लिए बड़ी राहत की बात माना जा रहा है.
बोस्टन में जिला न्यायाधीश लियो सोरोकिन ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. अपने 42 पेज के फैसले में जज सोरोकिन ने लिखा कि इस वीजा फीस का स्वरूप टैक्स जैसा है, न कि कोई पेनल्टी या रेगुलेटरी फीस. अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी के बिना इस तरह का कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है.
ट्रंप के इस फैसले के विरोध में डेमोक्रेटिक राज्यों ने अदालत में याचिका दायर की थी. उन राज्यों का तर्क था कि यह शुल्क संघीय सरकार की शक्ति का दुरुपयोग है. इस फैसले से राज्यों की अर्थव्यवस्था, टेक कंपनियों, विश्वविद्यालयों और अस्पतालों को नुकसान पहुंच रहा है. उन्हें दुनिया के दूसरे देशों से पेशेवर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसका खामियाजा अमेरिकन जनता को भुगतना पड़ रहा है.
अब अदालत का ये फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. यह फैसला इससे पहले आए एक अन्य अदालती फैसले से अलग है, जिसमें चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से दायर की गई रिट खारिज कर दी गई है. तब याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि H-1B प्रोग्राम का दुरुपयोग हो रहा है और अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंच रहा है. लेकिन उस वक्त उनकी बात नहीं मानी गई. लेकिन अब अदालत का ताजा फैसला ट्रंप के लिए किसी बड़े बवंडर से कम नहीं है.
Reuters reports - "A federal judge on Monday struck down a $100,000 fee that U.S. President Donald Trump imposed on new H-1B visas for highly skilled foreign workers, concluding that it constituted an unlawful tax that Congress never authorized. U.S. District Judge Leo Sorokin… pic.twitter.com/QusSxu9eUH
— ANI (@ANI) June 8, 2026
अमेरिका में पेशेवर विदेशी लोगों की आमद बढ़ाने के लिए अमेरिका ने H-1B वीजा सिस्टम जारी किया था. यह अस्थायी कार्य वीजा होता है, जो वहां पर काम करने के दौरान तक वैलिड रहता है. पहले इस वीजा को हासिल करने की फीस कुछ हजार डॉलर थी, लेकिन मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख डॉलर कर दिया. उनका तर्क था कि अमेरिकी नौकरियों की रक्षा और H-1B प्रोग्राम के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया.
कोर्ट के इस फैसले से भारत को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है. इसकी वजह ये है कि H-1B वीजा पाने वालों में सबसे ज्यादा भागीदारी भारतीयों की होती रही है. हर साल जारी होने वाले इन वीजाओं में लगभग 70-71% भारतीयों को मिलते रहे हैं. भारत से आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर्स समेत पेशेवर युवा इस वीजा के जरिए अमेरिका जाकर वहां की सेवाओं को मजबूती दे रहे हैं. खासकर अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन में तो भारतीय रीढ़ माने जाते हैं.
एक लाख डॉलर यानी करीब 90 लाख रुपये फीस होने के बाद वहां पर पेशेवर भारतीयों का जाना काफी हद तक रुक गया था. जिससे अमेरिका में सेवाएं चरमराने लगी थीं. अब यह शुल्क रद्द होने से इन कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी. इससे भारत से ज्यादा अमेरिका को ही फायदा होगा. इस फैसले के बाद वहां पर भर्तियां बढ़ सकती हैं, जिसका बड़ा फायदा भारत को मिलेगा. हजारों भारतीय युवाओं को अमेरिका में नौकरियां मिलने का मौका बढ़ेगा. जिससे भारत को हर साल बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा हासिल होगी.
हालांकि, इस फैसले को अभी अंतिम नहीं माना जा सकता. ट्रंप प्रशासन इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है. ऐसे में जब तक ऊपरी अदालतें इस बारे में क्लियर फैसला नहीं दे देती, तब तक H-1B वीजा की फीस पर संशय बना रहेगा. देखना होगा कि ट्रंप प्रशासन इस फैसले पर क्या रवैया अख्तियार करता है?