Covid-19: सतह के बजाय हवा से 1,000 गुना ज्यादा फैल सकता है कोविड

Spread 1,000 Times More By Air Than By Surface: लोग जिन सतहों को छूते हैं, उनकी तुलना में सांस में जाने वाली हवा के माध्यम से कोविड-19 (Covid-19) के वायरस का संक्रमण होने की आशंका 1,000 गुना अधिक होती है.

स्टडी में किया गया दावा

एक स्टडी में इस बात का दावा (Claim) किया गया है. अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन (University of Michigan) के रिसर्चर्स ने अपने परिसर में अगस्त 2020 से अप्रैल 2021 तक एक पर्यावरण पर्यवेक्षण कार्यक्रम के दौरान हवा और सतहों से सैंपल्स लिए.

कैसे की गई स्टडी?

पिछले सप्ताह ‘जर्नल ऑफ एक्सपोजर साइंस एंड एनवॉयरनमेंटल एपिडेमियोलॉजी’ में प्रकाशित स्टडी में कक्षाओं, अभ्यास कक्षों, कैफेटेरिया, बसों और जिम जैसे सार्वजनिक स्थानों से और खिड़कियों, रोशनदानों और हवा निकासी वाले डक्ट आदि से सैंपल्स (Samples) लिए गए. विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर चुआनवू शी ने कहा, ‘सतह से संक्रमण का खतरा हवा के जरिए संक्रमण के जोखिम से 1,000 गुना कम पाया गया.’

कैसे उपकरणों का किया इस्तेमाल?

शी (Professor Chuanwu Xi) और उनके सहयोगियों ने हवा संबंधी सैंपल्स के लिए इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जो एक पंप के माध्यम से बड़ी मात्रा में हवा खींच लेते हैं और उसमें मौजूद किसी भी वायरस (Virus) का भी पता लगा लेते हैं.



