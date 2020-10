कोरोना की जंग लड़ रहे ट्रंप ने वीडियो में बताया अपना हाल, कहा- 'असली परीक्षा' बाकी

वाशिंगटनः अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (US President Donald Trump) इन दिनों कोरोना वायरस की जंग लड़ रहे हैं. हालांकि अब वो पहले से काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर दी है. डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपनी सेहत का हाल बयां किया.

ट्रंप ने कहा, जल्द वापस लौटूंगा

ट्रंप ने अस्पताल से 4 मिनट का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह कह रहे हैं, ''अब मैं पहले से काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं और वो जल्द ही वापस लौटूंगा. अगले कुछ दिन मेरी असली परीक्षा (Real Test) होगी. मैं जब यहां आया था तो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था लेकिन अब पहले से बेहतर हूं.''

अभियान खत्म करने के लिए तत्पर हूं

ट्रंप ने वीडियो में कहा, "अब मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं, मुझे हर तरह से ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है. मुझे लगता है कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा और यह जो अभियान शुरू हुआ था, मैं उसे खत्म करने के लिए तत्पर हूं.''

