रूस-यूक्रेन के लिए क्रीमिया इतना महत्वपूर्ण क्यों? क्या हैं इसके मायने, क्यों दोनों देश करना चाहते हैं कब्जा

Why Crimea is So Important: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ मीटिंग से पहले रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए 2 शर्तें रखी है. ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की रूस के साथ युद्ध को लगभग तुरंत खत्म करने का विकल्प चुन सकते हैं या इसे जारी रख सकते हैं. रूस के कब्जे वाले क्रीमिया को वापस लेना या नाटो में शामिल होना उनके लिए संभव नहीं है. इसके बाद चर्चा होने लगी है कि आखिर रूस और यूक्रेन के लिए क्रीमिया क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों दोनों देश इसे लेना चाहते हैं?

साल 2014 से रूस के कब्जे में है क्रीमिया

क्रीमिया में अब तक विभिन्न संस्कृतियों और साम्राज्यों का प्रभाव रहा है और इसका इतिहास सदियों पुराना है. साल 1853-1856 के क्रीमियाई युद्ध में यह क्षेत्र एक प्रमुख युद्ध क्षेत्र था, जिसमें रूस के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और ओटोमन साम्राज्य शामिल थे. साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जिससे यूक्रेन और पश्चिमी देशों के साथ तनाव बढ़ गया था. ट्रंप ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर इसी का जिक्र किया है और कहा है कि यूक्रेन को क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा, जो 12 साल पहले ओबामा प्रशासन के दौरान बिना एक भी गोली चलाए रूस को दे दिया गया था.

US President Donald Trump posts, "President Zelenskyy of Ukraine can end the war with Russia almost immediately, if he wants to, or he can continue to fight. Remember how it started. No getting back Obama given Crimea (12 years ago, without a shot being fired!), and NO GOING INTO… pic.twitter.com/78YpjX8vRZ — ANI (@ANI) August 18, 2025

क्रीमिया का रणनीतिक महत्व क्या है?

रूस और यूक्रेन के लिए क्रीमिया के महत्व को समझने से पहले इसके रणनीतिक महत्व का समझना जरूरी है. क्रीमिया काला सागर में स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान है. क्रीमिया ऐसी जगह पर स्थित है, जो रूस को गर्म पानी के बंदरगाहों तक पहुंच प्रदान करता है और पूरे साल उपयोग किया जा सकता है. क्रीमिया काला सागर के जरिए रूस को भूमध्य सागर और अन्य महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों तक पहुंच प्रदान करता है. रणनीति के साथ क्रीमिया का सांस्कृतिक महत्व भी है. क्रीमिया में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं, जिनमें रूढ़िवादी ईसाई, मुस्लिम और यहूदी मंदिर शामिल हैं.

रूस के लिए क्रीमिया का महत्व

रूस के लिए क्रीमिया रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है. क्रीमिया के जरिए रूस काला सागर और भूमध्य सागर तक पहुंच सकता है. क्रीमिया में रूसी संस्कृति और इतिहास का एक लंबा इतिहास रहा है और यह रूस के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक है. अगर क्रीमिया की आबादी की बात करें तो यहां बहुसंख्यक आबादी रूसी है. रूस हमेशा से दावा करता रहा है कि वह रूसी लोगों की रक्षा के लिए क्रीमिया में है.

यूक्रेन के लिए क्रीमिया का महत्व

क्रीमिया एक समय यूक्रेन का एक अभिन्न अंग था और इस पर रूस का कब्जा होना यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका था. यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और पर्यटन के लिए क्रीमिया काफी महत्वपूर्ण था. क्रीमिया पर रूस के कब्जे से यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर भी सवाल उठता है. यहीं, वजह है कि यूक्रेन लंबे समय से क्रीमिया पर अपना अधिकार पाना चाहता है.