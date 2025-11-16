Advertisement
'तूफान' की तरह आए और 7 मिनट में 10 करोड़ की ज्वेलरी लूटकर प्रेत की तरह हो गए 'गायब', माथा पीट रही पुलिस

Crime News in Hindi: अपराधियों का एक गिरोह तूफान की तरह ज्वेलरी शॉप पर पहुंचे और महज 7 मिनट में 10 करोड़ रुपये के जेवर लूटकर भूत की तरह गायब हो गए. पुलिस अब बदमाशों की तलाश में अपना माथा पीट रही है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 16, 2025, 10:28 PM IST
Jewellery Worth Crores Stolen in France: फ्रांस के उत्तरी इलाके में मानों चोरों का दिल आ गया हो. वहां पर फिल्मों के अंदाज में चोरी की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं. शनिवार को पुलिस ने बताया कि रूबे (Roubaix) शहर के बीचोंबीच स्थित एक ज्वेलरी बुटीक से लगभग 1.2 मिलियन डॉलर यानी करीब 10 करोड़ रुपये की ज्वेलरी चोरी कर ली गई. यह वारदात किसी हाई-ऑक्टेन थ्रिलर सीन से कम नहीं थी.

नकाबपोशों ने लूट ली 10 करोड़ की ज्वेलरी

बुधवार की शाम, जब ज्यादातर दुकानें बंद होने की तैयारी में थीं, तभी नकाबपोश चोरों का एक गिरोह अचानक ज्वेलरी शॉप में घुस आया. रिपोर्ट के अनुसार, चोरों ने दुकान के मालिक और उनकी पत्नी को थोड़ी देर के लिए बंधक बना लिया और फिर झटपट महंगी ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए. पुलिस का कहना है कि चुराई गई ज्वेलरी की कीमत 5 लाख से 10 लाख यूरो के बीच है.

इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने इसे सिर्फ चोरी नहीं बल्कि किडनैपिंग, संगठित अपराध और हथियारबंद वसूली का मामला बनाकर जांच शुरू कर दी है. शहर में पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं और आस-पास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

विस्फोट से उड़ा दिया कैश ट्रांसफर सेट

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. उसी दिन, रूबे के मुख्य पोस्ट ऑफिस में एक और रोमांचक वारदात सामने आई. कुछ अज्ञात लोगों ने कैश ट्रांसफर सेफ को विस्फोट से उड़ा दिया और उसके अंदर रखे एक बैग को लेकर भाग निकले. हालांकि बाद में यह सामने आया कि वह बैग पूरी तरह खाली था. इतना बड़ा धमाका- वह भी बेकार! लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उसी शाम छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि पिछले महीने पेरिस के लूव्र म्यूज़ियम को भी हाई-प्रोफाइल ज्वेलरी चोरी का सामना करना पड़ा था. यह घटना तो मानो किसी हॉलीवुड फिल्म की पटकथा जैसी थी.

म्यूजियम से ले उड़े 850 करोड़ के गहने

दिनदहाड़े, जब म्यूज़ियम में पर्यटकों की भीड़ थी, तभी एक गैंग ने क्रेन की मदद से ऊपरी मंजिल की खिड़की तोड़ी, 7 मिनट के अंदर कीमती ज्वेलरी उठाई और मोटरसाइकिलों पर फरार हो गया. चोरी गई वस्तुओं की कीमत लगभग 102 मिलियन डॉलर यानी 850 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बताई गई.

इनमें फ्रांस की ऐतिहासिक रानियों एम्प्रेस यूजनी, मैरी लुइज़, क्वीन हॉर्टेंस और मैरी-एमेली से जुड़ी दुर्लभ ज्वेलरी शामिल थी. एक-एक टुकड़ा इतिहास का अनमोल हिस्सा था. इस मामले में दो संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं, जो पहले भी पुलिस के रिकॉर्ड में शामिल थे. एक आरोपी को एयरपोर्ट पर अल्जीरिया भागते समय गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा पेरिस क्षेत्र से पकड़ा गया.

लगातार चोरियों से पुलिस हुई परेशान

फ्रांस में लगातार हो रही इन हाई-प्रोफाइल चोरियों ने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा रखी है. सवाल यह है कि क्या यह अलग-अलग गिरोह हैं या एक ही मास्टरमाइंड की बड़ी योजना का हिस्सा? फिलहाल जांच जारी है और पूरा देश इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए है.

