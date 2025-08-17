वल्ला हबीबी...गाड़ी, बंगला या महंगी कारें नहीं, रोनाल्डो को सगाई पर मिला अनोखा तोहफा, फैंस भी हैरान

Cristiano Ronaldo: शादी या इंगेजमेंट पर अक्सर लोग गाड़ी, बंगला, महंगी कारें और ज्वेलरी जैसे कीमती तोहफे देते हैं. लेकिन सऊदी अरब में मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जो तोहफा मिला, वह सबसे अनोखा और मुख्तलिफ है. यह तोहफा न सिर्फ उनकी शख्सियत के मुताबिक है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन गया है. रोनाल्डो को दिया गया यह खास तोहफा उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल से कहीं ज्यादा हटकर है. आखिर फुटबॉल के सुपरस्टार को ऐसा अनोखा तोहफा क्या मिला है? चलिए जानते हैं.

फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सगाई पर ये अनोखा तोहफा सऊदी अरब के एक पत्रकार ने दिया है. रोनाल्डो की जॉर्जिना रोड्रिगेज़ से सगाई पर सऊदी पत्रकार इब्राहिम अल फरयान ने उन्हें एक ऊंट तोहफे में दिया है. यह तोहफा सऊदी रिवाज और जश्न का प्रतीक माना जाता है. अल फरयान ने इस खास तोहफे का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया. इससे पहले भी वे बड़े खिलाड़ियों और मशहूर हस्तियों को ऐसे अनोखे तोहफे दे चुके हैं और सऊदी खेल और मीडिया जगत में उनकी इसी वजह से खास पहचान है.

'आपको और जॉर्जीना को बहुत बधाई'

अल फरयान ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'यह आपकी शादी के मौके पर मेरी तरफ से आपको तोहफा है. यह खबर हम सभी के लिए खुशी की बात है, बहुत बढ़िया. आपके लौटने पर आपका तोहफा रियाद में होगा. आपको और जॉर्जीना को बहुत बधाई.' उनका ये पोस्ट सीधे रोनाल्डो को संबोधित था, जिसमें उन्होंने इस जोड़े की नई उपलब्धि को कबूल किया और एक ऐसा तोहफ़ा पेश किया.

रोनाल्डो और रोड्रिगेज कब होगी शादी?

हालांकि, रोनाल्डो और रोड्रिगेज ने सार्वजनिक रूप से शादी की तारीख का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनकी सगाई की पुष्टि सीधे रोड्रिगेज ने एक पोस्ट के जरिए से की, जिसमें एक बड़ी अंगूठी और स्पेनिश में कैप्शन लिखा था-'ये, आइ डू.' इस जोड़े का रिश्ता 2016 में मैड्रिड में शुरू हुआ, जहां रोड्रिगेज एक गुच्ची स्टोर में सेल्स असिस्टेंट के रूप में काम कर रही थीं. उस वक्त रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे रोनाल्डो की मुलाकात एक दिन रोड्रिगेज से हुई. जैसा कि रोड्रिगेज ने पिछले इंटरव्यू में बताया है. इसके बाद उनका रिश्ता 'पहली नज़र का प्यार' बन गया. तब से, उन्होंने स्पेन से लेकर इटली और अब सऊदी अरब तक कई देशों और क्लबों में एक साथ जिंदगी बिताई.

अल फरयान के बड़े-बड़े तोहफों की दिलचस्प कहानी

यह पहला मौका नहीं है, जब इब्राहिम अल फरयान किसी फुटबॉल प्लेयर्स को दिए गए खास तोहफे की वजह से सुर्खियों में आए हैं. इससे पहले उन्होंने ब्राजील के मिडफील्डर फाबिन्हो को सऊदी प्रो लीग में अल-इत्तिहाद के लिए उनके डेब्यू मैच के बाद एक रोलेक्स घड़ी भेंट की थी. यह पल जेद्दाह के किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी में कैमरे में कैद हुआ, जो सोशल मीडिया पर आज भी मौजूद है. स्टेडियम से बाहर निकलते वक्त अल फरयान खुद फाबिन्हो के पास गए और उनकी कलाई पर घड़ी पहनाई. फाबिन्हो थोड़े हैरान लेकिन खुश नजर आए, उन्होंने मुस्कुराते हुए पत्रकार का शुक्रिया अदा दिया और हाथ मिलाया. यह घड़ी उन्हें लिवरपूल से ट्रांसफर होकर सऊदी फुटबॉल में कदम रखने की खुशी में दी गई थी.

الاعلامي " ابراهيم الفريان " يقوم بإهداء محترف #الاتحاد ( فابينهو ) .. " ساعة " كونه أحد نجوم المباراة#الاتحاد_الرائد#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/43HEM6jWXw — علاء سعيد (@alaa_saeed88) August 14, 2023

अल फरयान अपने इंटरनेशनल फुटबॉल कवरेज के लिए जाने जाते हैं और अब तक छह फीफा वर्ल्ड कप कवर कर चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उनके पास अमेरिकन यूनिवर्सिटी से खेलों में डॉक्टरेट की डिग्री है और वे बिज़नेस मैनेजमेंट से भी जुड़े हैं. खेल जगत में उनकी पहचान सिर्फ रिपोर्टिंग से नहीं, बल्कि ऐसे तोहफों और उनके स्वभाव से भी है, जो यह दिखाता है कि वे इस क्षेत्र की बदलती फुटबॉल कल्चर में गहरी दिलचस्पी रखते हैं.