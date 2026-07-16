/खुद कंगाली की कगार पर और क्रिप्टो हराम! पाकिस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती ने जारी किया फतवा, हैरत में निवेशक

Crypto Fatwa: पाकिस्तान में जहां एक तरफ सरकार क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी रूप देने और वर्चुअल एसेट्स के लिए नया ढांचा तैयार करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे प्रभावशाली सुन्नी मदरसे 'जामिया दारुल उलूम' (कराची) के एक फतवे ने पूरे बाजार में हड़कंप मचा दिया है. इस्लामी वित्त के वैश्विक विशेषज्ञ मुफ्ती मुहम्मद ताकी उस्मानी समेत शीर्ष धार्मिक विद्वानों के एक समूह ने साफ तौर पर कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन इस्लामी कानून (शरिया) के तहत हराम है.
यह फतवा तब सामने आया जब मदरसे से ऑनलाइन कोर्स और किताबों के लिए क्रिप्टो में भुगतान करने को लेकर राय मांगी गई थी. इस पर फैसला सुनाते हुए विद्वानों ने कहा कि मौजूदा स्वरूप में क्रिप्टोकरेंसी धन की परिभाषा में नहीं आती, इसलिए यह भुगतान का वैध साधन नहीं है. हालांकि इस फतवे के पास कोई कानूनी शक्ति नहीं है, लेकिन 24 करोड़ की आबादी वाले इस देश में इस फैसले का सामाजिक और व्यापारिक स्तर पर गहरा असर देखने को मिल रहा है.
पाकिस्तान खुदरा गतिविधि के मामले में दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो बाजारों में से एक रहा है. शहबाज शरीफ सरकार इस मांग को भुनाने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही थी. इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने इस तकनीक का इस्तेमाल वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ संबंध सुधारने के लिए भी किया है.
पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के परिवार के मुख्य क्रिप्टो बिजनेस, 'वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल' की एक सहयोगी कंपनी के साथ एक समझौता किया है. इसके तहत सीमा पार भुगतान (Cross-border Payments) के लिए पाकिस्तान के $1 के स्टेबलकॉइन का उपयोग करने की योजना है. लेकिन इस नए फतवे के बाद सरकार की इस क्रिप्टो कूटनीति पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं.
पाकिस्तानी ब्रोकरेज और निवेश बैंकिंग फर्म जेएस ग्लोबल कैपिटल के अनुसंधान प्रमुख वकास गनी ने बताया कि फिलहाल क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम पर तुरंत कोई बड़ा असर नहीं दिखा है, लेकिन यह फतवा भविष्य में देश के बड़े बैंकों और शहरी व्यापारिक समुदायों को क्रिप्टो अपनाने से रोकने में एक बड़ी बाधा बन सकता है. कोई भी बड़ा व्यापारिक घराना धार्मिक विवादों में पड़कर निवेश करने से कतराएगा.
इस विवाद के बीच पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (PVARA) के अध्यक्ष बिलाल बिन साकिब ने मोर्चा संभाला है. उन्होंने साफ किया कि नियामक संस्था इस मामले को लेकर मदरसे के विद्वानों के साथ लगातार चर्चा कर रही है. PVARA के अध्यक्ष बिलाल बिन साकिब ने कहा कि फतवे में उठाया गया मुख्य प्रश्न यह है कि क्या डिजिटल संपत्ति शरिया के तहत मान्यता प्राप्त धन है? यह बिल्कुल सही प्रश्न है. लेकिन हम चाहते हैं कि सभी डिजिटल संपत्तियों को एक ही तराजू में न तौला जाए, बल्कि उनकी श्रेणी के आधार पर जांच हो.
साकिब ने तकनीकी अंतर समझाते हुए कहा कि ब्लॉकचेन पर आधारित सुकुक (इस्लामी बांड) या सोने से समर्थित टोकन वास्तविक और आय पैदा करने वाली संपत्तियों से जुड़े होते हैं, इसलिए उन पर दावा मजबूत है. जिन टोकन के पीछे कोई वास्तविक संपत्ति नहीं होती, वे केवल सट्टेबाजी हैं. वहां विद्वानों की चिंताएं पूरी तरह जायज हैं. नियामक ने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान अपने विद्वानों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि देश शरिया-अनुरूप डिजिटल वित्त में दुनिया का नेतृत्व कर सके.