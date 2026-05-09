ईरान में शांत होते हालात से क्यूबा की बढ़ी चिंता, सेना ने तोपों के साथ किया बड़ा युद्धाभ्यास; अमेरिकी हमले का सता रहा डर

Cuba Military Drill Against US: ईरान के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्यूबा को लेकर नजरें टेढ़ी हैं. वे पहले भी कई बार क्यूबा पर हमले की चेतावनी दे दी है. अब जैसे-जैसे ईरान में उसके सैन्य अभियान के खत्म होने की संभावना बढ़ रही है, वैसे-वैसे क्यूबा को खुद पर हमले का डर सताने लगा है. यूएस के हमलों का मुकाबला करने के लिए क्यूबा की सेना ने शनिवार को बड़े पैमाने पर तोपों से गोलाबारी समेत सैन्य अभ्यास आयोजित किए. राज्य टेलीविजन ने इसकी जानकारी दी.

क्यूबा की सेना ने की मिलिट्री ड्रिल

क्यूबन मीडिया के मुताबिक, देश की सेना ने विला क्लारा में स्थित सेंट्रो डे एस्टुडियोस इलाके में यह मिलिट्री ड्रिल की. सैन्य अभ्यास के दौरान सेना के डिवीजन जनरल राउल विलार केसेल मौजूद रहे. उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली यूनिट्स को सम्मानित भी किया. इस अभ्यास के दौरान सैनिकों की तत्परता और युद्ध कौशल को निखारा गया.

ट्रंप की धमकी के बाद बढ़ी बेचैनी

क्यूबा की यह मिलिट्री ड्रिल यूएस की बढ़ती आक्रामकता के बीच हुई है. जनवरी में अमेरिका ने क्यूबा के लंबे समय के सहयोगी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक सैन्य अभियान में पकड़ लिया था और उन्हें ले जाकर यूएस की जेल में बंद कर दिया. इसके बाद ट्रंप ने खुलकर कहा था कि क्यूबा अब उनका अगला टारगेट है. ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा पर दबाव बनाने के लिए उसे तेल आपूर्ति पर लगभग पूर्ण रोक लगा दी है. जिससे इस द्वीपीय राष्ट्र में बिजली संकट विकराल हो चुका है.

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'पड़ोसी देश के साथ जो चाहे कर सकता हूं'

बात को और बिगाड़ते हुए ट्रंप ने हाल में कहा था, पड़ोसी देश के साथ मैं जो चाहूं कर सकता हूं. उन्होंने यह भी कहा, मुझे क्यूबा को किसी न किसी रूप में टेकओवर करने का सम्मान जरूर मिलेगा. उनके इन बयानों से पहले से ही खराब दोनों देशों के संबंध रसातल में पहुंच गए हैं. क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कानेल ने ट्रंप की इन हरकतों को दबावपूर्ण और जबरदस्ती की नीति बताया है.

ईरान से फ्री होते ही कर सकता है हमला

ऐसे में क्यूबा के नेताओं और सेना को चिंता है कि ईरान से फ्री होते ही यूएस कभी भी उस पर हमला कर सकता है. यही वजह है कि क्यूबा की सेना लंबे समय से सभी हालातों के लिए तैयार रहने का संदेश दे रही है. क्यूबा सरकार का कहना है कि वह ट्रंप प्रशासन के आगे नहीं झुकेगी और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगी.

ऐसे में माना जा रहा है कि इस अभ्यास के जरिए क्यूबा न केवल यह मैसेज दे रहा है कि वह किसी भी संकट के लिए तैयार है बल्कि यह भी बता रहा है कि किसी भी हमले का वह मुंहतोड़ जवाब देगा.