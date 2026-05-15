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Hindi Newsदुनियाबूंद-बूंद तेल को तरसा यह देश, ब्लैकआउट के बाद दुश्मन अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया, ट्रंप ने कहा- मदद तो कर देंगे, लेकिन....

बूंद-बूंद तेल को तरसा यह देश, ब्लैकआउट के बाद दुश्मन अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया, ट्रंप ने कहा- मदद तो कर देंगे, लेकिन....

Cuba Energy Crisis: अमेरिका और क्यूबा के बीच भले ही दुश्मनी है, लेकिन अमेरिका ने संकट की घड़ी में इस मुल्क की मदद करने का विचार किया है. इसके लिए क्यूबा के सामने कुछ प्रस्ताव भी रखी गई है. क्यूबा अमेरिका की ओर से मदद को स्वीकार करता है या नहीं ये उसपर निर्भर है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 15, 2026, 02:09 PM IST
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बूंद-बूंद तेल को तरसा यह देश, ब्लैकआउट के बाद दुश्मन अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया, ट्रंप ने कहा- मदद तो कर देंगे, लेकिन....

World News: कैरेबियन सी में स्थित एक छोटे से देश में ऊर्जा का अकाल पड़ गया है. यहां पेट्रोल, डीजल और फ्यूल का स्टॉक समाप्त हो चुका है. स्थिति इतनी बुरी है कि पूरे देश में ब्लैक आउट के चलते अंधेरा छाया हुआ है. इस पीड़ित देश का नाम क्यूबा है और इसकी राजधानी हवाना में प्रतिदिन 20-22 घंटे बिजली गुल रहती है. देश के लगभग सभी शहर अंधेरे में डूब चुके हैं. इस समस्या के बीच CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने हवाना में आंतरिक मंत्रालय में अपने क्यूबा समकक्ष से मुलाकात की. यह मुलाकात अमेरिका की ओर से अपने ऑयल ब्लॉकेड को कम करने के लिए 100 मिलियन डॉलर की मदद की पेशकश रखने के बाद हुई है.    

मदद के लिए आगे बढ़ा अमेरिका 

'BBC' की रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा ने अपना बयान में कहा कि उनकी बैठक दोनों देशों के बीच संवाद को बेहतर बनाने की एक कोशिश थी और साथ ही अमेरिकी अधिकारियों को यह भी बताया गया कि हवाना US नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा नहीं है. CIA के एक अधिकारी के मुताबिक अमेरिका क्यूबा के साथ आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों पर गंभीरता से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन तभी जब वह अपने यहां कुछ बदलाव करे. देशभर में अमेरिका की ओर से लगाए गए तेल प्रतिबंध के कारण फ्यूल की कमी और भी बढ़ गई है, जिससे अस्पताल सामान्य रूप से काम करने में असमर्थ हो गए हैं और स्कूलों समेत सरकारी दफ्तरों को बंद करने की नौबत आ गई है.  

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तनाव के बीच मदद 

क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने कहा कि अगर अमेरिका मदद पहुंचाने के बदले केवल ब्लॉकेड हटा देता है तो इससे स्थिति में तेजी से सुधार हो सकता है. CIA ऑफिसर के मुताबिक बैठक में पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के पोते राउल रोड्रिग्ज कास्त्रो, इंटीरियर मिनिस्टर लाजारो अल्वारेज कैसास और क्यूबा की खुफिया सेवाओं के प्रमुख शामिल थे. उन्होंने कहा कि US डेलिगेशन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश देने के लिए वहां पहुंचा था. बता दें कि क्यूबा और अमेरिका इस साल बातचीत करने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन ऑयल ब्लॉकेड के चलते यह बातचीत ठप होती दिख रही थी. 

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अमेरिका की शर्त 

बता दें कि क्यूबा पहले अपनी रिफाइनरी सिस्टम में ऑयल सप्लाई के लिए मेक्सिको और वेनेजुएला पर निर्भर था, लेकिन ट्रंप की ओर से क्यूबा को फ्यूल भेजने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी के चलते दोनों देशों ने क्यूबा को ऑल सप्लाई लगभग बंद कर दी थी. इससे पहले क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने कहा कि क्यूबा अमेरिकी सहायता प्रस्ताव का डीटेल और इसे कैसे लागू किया जाएगा यह जानने के लिए तैयार है. वहीं बुधवार को अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वह क्यूबा को मदद पहुंचाने के लिए अपने प्रस्ताव को रीन्यू कर रहा है. साथ ही विभाग ने यह भी बोला कि यह मदद क्यूबा की सरकार के बदले कैथोलिक चर्च और अन्य विश्वसनीय स्वतंत्र मानवीय संगठनों के कॉर्डिनेशन से की जाएगी. ऐसे में यह क्यूबा की सरकार पर निर्भर करता है कि वह हमारे पेशकश को स्वीकार करती है या इसे मना करके अपनी जनता के प्रति जवाबदेह रहती है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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