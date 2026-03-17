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Hindi Newsदुनियाअंधेरे में डूबा क्यूबा, जर्जर पावर ग्रिड या अमेरिकी पाबंदी, किस वजह से ब्लैकआउट की मार झेल रहा ये द्वीप?

अंधेरे में डूबा क्यूबा, जर्जर पावर ग्रिड या अमेरिकी पाबंदी, किस वजह से ब्लैकआउट की मार झेल रहा ये द्वीप?

Cuba Power Crisis: हाल ही के सालों में क्यूबा में पावर ग्रिड खराब होने के कारण बिजली कटौती और ब्लैकआउट की घटनाएं बढ़ गई है. लेकिन सरकार ने इस समस्या के लिए अमेरिका के ऊर्जा नाकाबंदी को जिम्मेदारी ठहराया.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 17, 2026, 05:30 PM IST
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अंधेरे में डूबा क्यूबा, जर्जर पावर ग्रिड या अमेरिकी पाबंदी, किस वजह से ब्लैकआउट की मार झेल रहा ये द्वीप?

Cuba Blackout: क्यूबा में एनर्जी और आर्थिक संकट गहराता जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार सोमवार को लगभग 11 मिलियन आबादी वाले इस देश में बिजली गुल हो गई, इसका कारण पावर ग्रिड की जर्जर हालात बताई जा रही है. ऊर्जा और खान मंत्रालय ने देश की इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ठप होने की जानकारी दी और कहा कि इसकी जांच चल रही है. सोमवार देर रात को राज्य मंत्रालय के बिजली निदेश लाजारो गुएरा ने मीडिया बात करते हुए बताया कि फिर से बिजली बहाल करने के लिए थर्मल पावर प्लांट को फिर से चालू करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आगे कहा, "परेशानियों से बचने के लिए इसे धीरे-धीरे करना होगा, क्योंकि जब सिस्टम बहुत कमजोर होते हैं, तो उनके विफल होने की संभावना ज्यादा होती है."

बिजली कटौती से परेशान क्यूबा निवासी

क्यूबा के नागरिक इस स्थिति का सामना कर रहे हैं. अंधेरे के कारण रात में कुछ घरों में मोमबत्तियां जलने लगीं, तो एक घर में बच्चों के अपनी मां के साथ खेलने और गाने की आवाजें आ रही थी. क्यूबा के एक निवासी युनेसी सेसिलिया रिवियाक्स ने एक घर के खुले दरावजे की ओर इशारा करते हुए कहा, "हमें यहां लड़कियों के लिए गद्दे तैयार करने होंगे ताकि वे यहां सो सकें, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है." पिछले चार महीनों में क्यूबा में यह तीसरी बड़ी बिजली कटौती थी. हवाना के 61 साल के एक निवासी टॉमस डेविड वेलाजक्वेज फेलिप ने कहा कि लगातार बिजली कटौती से वे परेशान हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें द्वीप छोड़ देना चाहिए. उन्होंने आगे कहा, "हमारे पास जो थोड़ा-बहुत खाने को है, वह भी बर्बाद हो रहा है. हमारे लोग इतने बूढ़े हो चुके हैं कि अब और कष्ट नहीं सह सकते." 

5% निवासियों और अस्पतालों में बिजली बहाल

सरकारी मीडिया ने बताया कि सोमवार रात तक कर्मचारियों ने हवाना के 5% निवासियों और द्वीप भर के कई अस्पतालों में बिजली बहाल कर दी है. अधिकारियों ने कहा कि वे संचार क्षेत्र को प्राथमिकता देंगे. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अब तक बहाल किए गए छोटे सर्किट फिर से फेल हो सकते हैं. 

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क्यों क्यूबा के पीछे पड़ा है US?

क्यूबा सरकार द्वीप में हो रही बिजली कटौती के लिए अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊर्जा नाकाबंदी को भी जिम्मेदार ठहराया है. दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जनवरी में क्यूबा को तेल बेचने या आपूर्ति करने वाले किसी भी देश पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी. ट्रम्प प्रशासन प्रतिबंध हटाने के बदले में क्यूबा से राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और राजनीतिक एवं आर्थिक उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने की मांग कर रहा है. सोमवार को ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उन्हें क्यूबा पर कब्जा करने का सम्मान मिलेगा. उन्होंने आगे कहा, "मेरा मतलब है, चाहे मैं इसे आजाद कराऊं या इस पर कब्जा कर लूं, मुझे लगता है कि मैं इसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं." उन्होंने क्यूबा को "बेहद कमजोर राष्ट्र" बताया.

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Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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