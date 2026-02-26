Advertisement
US रजिस्टर्ड स्पीड बोट पर क्यूबा का हमला, मार गिराए सवार 4 लोग, सैनिकों के एक्शन से अमेरिका में मचा हड़कंप

US रजिस्टर्ड स्पीड बोट पर क्यूबा का हमला, मार गिराए सवार 4 लोग, सैनिकों के एक्शन से अमेरिका में मचा हड़कंप

Cuba News: क्यूबा के जवानों ने फ्लोरिडा-रजिस्टर्ड स्पीडबोट पर सवार 4 लोगों को मार गिराया है. जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं. इस गोलीबारी के बाद  US वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि व्हाइट हाउस इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 26, 2026, 09:32 AM IST
US रजिस्टर्ड स्पीड बोट पर क्यूबा का हमला, मार गिराए सवार 4 लोग, सैनिकों के एक्शन से अमेरिका में मचा हड़कंप

Cuba News: बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को चेतावनी दी थी. अब क्यूबा आर्मी एक्शन मोड में आ गई है जिसकी वजह से हड़कंप मच गया है. क्यूबा के जवानों ने फ्लोरिडा-रजिस्टर्ड स्पीडबोट पर सवार 4 लोगों को मार गिराया है. इस गोलीबारी में 6 लोग घायल भी हो गए हैं. गोलीबारी को लेकर क्यूबा ने कहा कि स्पीडबोट में सवार लोगों ने बॉर्डर पेट्रोल पर गोलीबारी की थी, जिसका जवाब दिया गया.

क्यूबा के गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्पीडबोट विला क्लारा के तट से एक नॉटिकल मील के अंदर आ गई थी. जब बॉर्डर पेट्रोल स्पीडबोट के यात्रियों की पहचान करने के लिए पास पहुंचा तो उसमें सवार लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी जिसकी चपेट में आकर मिलिट्री जहाज के कमांडर घायल हो गए. जिसका जवाब क्यूबा की सेना ने दिया, इसमें घायल हुए लोगों की भी मदद की जा रही है.

हर मोर्चे पर तैयार है क्यूबा

इसके अलावा मंत्रालय ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है. साथ ही बताया कि क्यूबा ने अपने इलाके के पानी की रक्षा करने का अपना इरादा दोहराया है और  कहा सुरक्षा, संप्रभुता  इलाके की स्थिरता की रक्षा के लिए देश की मुख्य प्राथमिकता बनी हुई है. जो चुनौतियों का सामना करने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है. ये गोलीबारी ऐसे समय पर हुई है जब US और क्यूबा के बीच तनाव बढ़ा है. इससे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने आइलैंड पर असरदार तरीके से नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है.

व्हाइट हाउस कर रहा मॉनिटरिंग

इस गोलीबारी के बाद US वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि व्हाइट हाउस क्यूबा कोस्ट गार्ड के हाथों चार लोगों की हत्या पर "मॉनिटरिंग" कर रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि हम हर सिचुएशन पर नजर रख रहे हैं. साथ ही साथ कहा कि कंडीशन उतनी बुरी नहीं होगी जितना हमें डर है. 

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

Cuba News

Trending news

