क्यूबा ने US पर लगाई लगाम, अमेरिकी जनरेटर के लिए नहीं दी डीजल इंपोर्ट करने की इजाजत, ट्रंप की धमकियों के बाद अपनाया कड़ा रुख

Cuba News: क्यूबा ने US एंबेसी को जनरेटर के लिए डीजल इंपोर्ट करने से मना कर दिया है. डोनाल्ड ट्रंप ने एडमिनिस्ट्रेशन आइलैंड पर फ्यूल ब्लॉकेड लगाए हुए है.
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Cuba News: क्यूबा को लेकर ट्रंप की मंशा जग जाहिर है. ट्रंप कई बार क्यूबा को धमकाते हुए नजर आए हैं. इसी बीच क्यूबा ने हवाना में US एंबेसी को जनरेटर के लिए डीजल इंपोर्ट करने से मना कर दिया है. एंबेसी ने क्यूबा सरकार से अपने जनरेटर चलाने के लिए डीजल ईंधन आयात करने की इजाजत मांगी थी लेकिन सरकार ने उनकी मांग को ठुकरा दिया है.
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आइलैंड पर फ्यूल ब्लॉकेड लगाए हुए है, U.S. स्टेट डिपार्टमेंट डीजल की कमी की वजह से हवाना में एंबेसी में स्टाफ कम करने पर विचार कर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के कदम से शायद U.S. वाशिंगटन में क्यूबा एंबेसी में भी स्टाफ कम करने की मांग करेगा, उन्होंने ये जानकारी नाम न बताने के शर्त पर दी.
क्यूबा सरकार के मना करने की खबर सबसे पहले वाशिंगटन पोस्ट ने दी थी, जब से U.S. ने वेनेजुएला के लीडर को हटाया है, तब से क्यूबा घटते तेल से जूझ रहा है, जिससे देश से जरूरी पेट्रोलियम शिपमेंट रुक गए हैं. ट्रंप ने फिर क्यूबा को तेल बेचने या सप्लाई करने वाले किसी भी देश पर टैरिफ लगाने की धमकी दी. यह आइलैंड थर्मोइलेक्ट्रिक प्लांट चलाने के लिए अपनी नैचुरल गैस, सोलर पावर और अपने तेल पर निर्भर है लेकिन यह डिमांड पूरी करने के लिए काफी नहीं है.
ट्रंप लगातार क्यूबा को धमकी दे रहे हैं. हाल में ही उन्होंने क्यूबा को खुली चेतावनी दी थी. ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर क्यूबा ने ऐसा नहीं किया, तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं. अब वह दौर खत्म हो गया है जब क्यूबा को वेनेजुएला से बिना रुके मदद मिलती थी. क्यूबा पुराने सहारों पर नहीं टिक पाएगा और उसे अमेरिका से बात करनी होगी. हम उनकी रक्षा करेंगे. क्यूबा को अब और तेल या पैसा कुछ नहीं मिलेगा मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वो फौरन समझौता कर लें. (AP)