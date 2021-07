Adult Star Mia Khalifa पर भड़के Cuba के राष्ट्रपति Miguel Diaz Canel, कहा- फैला रही हैं अशांति

हवाना: क्यूबा (Cuba) में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर राष्ट्रपति मिगेल दियाज कनेल (Miguel Diaz-Canel) ने एडल्ट स्टार मिया खलीफा (Mia Khalifa) को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने मिया खलीफा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं. वो क्यूबा की सरकार के खिलाफ फैल रही प्रदर्शन की आग में घी डालने का काम कर रही हैं. इसके बाद मिया खलीफा ने भी राष्ट्रपति कनेल को जवाब दिया.

डेली स्टार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, क्यूबा की राजधानी हवाना में इस वक्त लोगों का प्रदर्शन चल रहा है. प्रदर्शनकारियों की पुलिस और क्यूबा की सरकार का समर्थन करने वाले लोगों से कई बार झड़प भी हो चुकी है. प्रदर्शनकारी मुफ्त में वैक्सीन और बढ़ती महंगाई को लेकर क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं.

क्यूबा के राष्ट्रपति ने नेशनल टेलीविजन पर आकर मिया खलीफा पर गंभीर आरोप लगाए. इस पर मिया खलीफा ने सफाई देते हुए ट्वीट कर कहा कि मुझे लोगों को आपकी अमानवीयता के बारे में जागरूक करने के लिए कोई भी सरकार पैसा नहीं देती है. मैं इसे मुफ्त में और अपना समय देकर करती हूं.

Oy, singao… I’m not being paid by any government to spread awareness of your inhumanity towards your people. I do it for free and on my own time. @DiazCanelB #notsponsored

— Mia K. (@miakhalifa) July 12, 2021