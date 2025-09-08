काठमांडू में बिगड़े हालात, संसद में घुसे हजारों नौजवान, सोशल मीडिया बैन पर भड़का गुस्सा
Hindi Newsदुनिया

काठमांडू में बिगड़े हालात, संसद में घुसे हजारों नौजवान, सोशल मीडिया बैन पर भड़का गुस्सा

Kathmandu Nepal Protest: पिछले दिनों नेपाल सरकार ने अचानक सोशल मीडिया पर की कई ऐप्स पर पाबंदी लगा दी थी. जिसके बाद हजारों की तादाद में युवा सड़कों पर उतर आए हैं. जिसके प्रशासन ने भी सख्ती से काम लेना शुरू कर दिया है और काठमंडू में कर्फ्यू लगा दिया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Sep 08, 2025, 01:30 PM IST
काठमांडू में बिगड़े हालात, संसद में घुसे हजारों नौजवान, सोशल मीडिया बैन पर भड़का गुस्सा

Nepal Kathmandu Protest: नेपाल में करप्शन और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हजारों Gen-Z की भीड़ संसद भवन में घुस गए हैं. पुलिस भी प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती से पेश आ रही है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ लोगों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया है. खबर यह भी है कि कुछ युवाओं की पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई है. हालात को काबू में देखते हुए काठमांडू जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है. 

एक नोटिस जारी करते हुए प्रशासन ने काठमांडू ने सोमवार को दोपहर 12:30 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की. काठमांडू के मुख्य जिला अधिकारी छबीलाल रिजाल की तरफ से जारी एक नोटिस के मुताबिक बनेश्वर चौक से बिजुलीबाजार पुल, बनेश्वर चौक से टिंकुने चौक, बनेश्वर चौक से रत्ना राज्य स्कूल और बनेश्वर चौक से शंखमुल पुल क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है.

नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाई पाबंदी

नेपाल सरकार ने फेसबुक, एक्स (पहले ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी बड़ी सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक करने का ऐलान किया था. सरकार ने दलील दी थी कि यह कंपनियां सरकार के नए नियमों का पालन नहीं कर रही हैं. यह फैसला संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग की अगुवाई में हुई बैठक में लिया गया. इस बैठक में मंत्रालय के अधिकारी नेपाल टेलिकम्युनिकेशन अथॉरिटी, टेलीकॉम कंपनियां और इंटरनेट सेवा प्रदाता भी शामिल थे.

नेपाल ने सोशल मीडिया क्यों बैन किया?

यह रोक सरकार के उस फैसले के बाद आई है जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन वाले सभी प्लेटफॉर्म्स को तुरंत ब्लॉक करने का आदेश दिया गया. सरकार ने इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सात दिन का समय दिया था, जो बुधवार आधी रात को खत्म हो गया.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

NepalKathmandu

