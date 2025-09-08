काठमांडू में बिगड़े हालात, संसद में घुसे हजारों नौजवान, सोशल मीडिया बैन पर भड़का गुस्सा

Nepal Kathmandu Protest: नेपाल में करप्शन और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हजारों Gen-Z की भीड़ संसद भवन में घुस गए हैं. पुलिस भी प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती से पेश आ रही है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ लोगों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया है. खबर यह भी है कि कुछ युवाओं की पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई है. हालात को काबू में देखते हुए काठमांडू जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है.

एक नोटिस जारी करते हुए प्रशासन ने काठमांडू ने सोमवार को दोपहर 12:30 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की. काठमांडू के मुख्य जिला अधिकारी छबीलाल रिजाल की तरफ से जारी एक नोटिस के मुताबिक बनेश्वर चौक से बिजुलीबाजार पुल, बनेश्वर चौक से टिंकुने चौक, बनेश्वर चौक से रत्ना राज्य स्कूल और बनेश्वर चौक से शंखमुल पुल क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है.

नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाई पाबंदी

नेपाल सरकार ने फेसबुक, एक्स (पहले ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी बड़ी सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक करने का ऐलान किया था. सरकार ने दलील दी थी कि यह कंपनियां सरकार के नए नियमों का पालन नहीं कर रही हैं. यह फैसला संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग की अगुवाई में हुई बैठक में लिया गया. इस बैठक में मंत्रालय के अधिकारी नेपाल टेलिकम्युनिकेशन अथॉरिटी, टेलीकॉम कंपनियां और इंटरनेट सेवा प्रदाता भी शामिल थे.

नेपाल ने सोशल मीडिया क्यों बैन किया?

यह रोक सरकार के उस फैसले के बाद आई है जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन वाले सभी प्लेटफॉर्म्स को तुरंत ब्लॉक करने का आदेश दिया गया. सरकार ने इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सात दिन का समय दिया था, जो बुधवार आधी रात को खत्म हो गया.