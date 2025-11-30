तूफान भी नहीं डिगा पाया हौसला; श्रीलंका में भारतीय जवानों ने दिखाया अदम्य साहस, आपदा के बीच कर दिया ये काम

Cyclone Ditwah: श्रीलंका में तूफान दितवाह ने हाहाकार मचा दिया है, इसका असर भारत देश पर भी पड़ सकता है. श्रीलंका के लिए ये वक्त काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है, श्रीलंका में आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 153 हो गई है. जबकि 191 लोग लापता बताए जा रहे हैं. इस संकट की घड़ी में भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है और लगातार मदद पहुंचा रहा है. रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है. भारतीय हेलीकॉप्टरों ने कई लोगों की जान भी बचाई है.

श्रीलंका में भारी बारिश, बाढ़ और लगातार लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर आम लोगों की जिंदगी में मुश्किलें खड़ी हो गई है. अभी वहां मौसम खराब है. सरकार की ओर से जारी नए आंकड़ों के अनुसार 25 जिलों के 217,263 परिवारों के 774,724 लोग प्रभावित हुए हैं. इसके साथ ही कई इलाके अभी बाढ़, लैंडस्लाइड और लगातार बारिश की चपेट में हैं. डीएमसी ने बताया कि 27,494 परिवारों के 100,898 लोग राहत शिविर में रह रहे हैं. देशभर में 798 शिविर में लोगों को रखा जा रहा है. दूसरी ओर अधिकारी राहत पहुंचाने और बेघर हुए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं.

इस आपदा से कुछ जगह संपर्क मार्ग कट गया है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है, श्रीलंका के राष्ट्रपति के मीडिया विभाग ने कहा कि श्रीलंका के टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर नेटवर्क कंजेशन (दूरसंचार ऑपरेटर नेटवर्क की भीड़) को कम करने और प्रतिक्रिया प्रणाली (रिस्पॉन्स सिस्टम) को मजबूत करने के लिए इमरजेंसी कॉल को प्राथमिकता देने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि रविवार से मौसम में सुधार होने की उम्मीद है.

वहीं श्रीलंका में आई इस आपदा से निपटने के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है, भारतीय रेस्क्यू टीम श्रीलंका एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पुलिस और स्थानीय फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित समुदायों की मदद कर रहे हैं. संकट में फंसे लोगों को निकालने, सप्लाई पहुंचाने और इमरजेंसी मदद की कोशिशें चल रही हैं. दो भारतीय नेवी हेलीकॉप्टरों ने पन्नाला में बाढ़ के पानी में फंसे आठ लोगों को बचाया. अधिकारियों ने कहा कि चार भारतीय हेलीकॉप्टर अभी पूरे देश में बचाव मिशन में लगे हुए हैं. इनमें से दो एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत से चल रहे हैं. एयरक्राफ्ट ने पन्नाला इलाके में कई उड़ानें भरीं. इन इलाकों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने के कारण कई घरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया था. इसके बाद वहां से रेस्क्यू किए गए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया और स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिया गया. (आईएएनएस)