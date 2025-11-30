Advertisement
trendingNow13023839
Hindi Newsदुनिया

तूफान भी नहीं डिगा पाया हौसला; श्रीलंका में भारतीय जवानों ने दिखाया अदम्य साहस, आपदा के बीच कर दिया ये काम

Cyclone Ditwah: श्रीलंका में तूफान दितवाह के बीच भारतीय हेलीकॉप्टरों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जवानों ने कई लोगों की जान बचाई है. 

 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 30, 2025, 01:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तूफान भी नहीं डिगा पाया हौसला; श्रीलंका में भारतीय जवानों ने दिखाया अदम्य साहस, आपदा के बीच कर दिया ये काम

Cyclone Ditwah: श्रीलंका में तूफान दितवाह ने हाहाकार मचा दिया है, इसका असर भारत देश पर भी पड़ सकता है. श्रीलंका के लिए ये वक्त काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है, श्रीलंका में आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 153 हो गई है. जबकि 191 लोग लापता बताए जा रहे हैं. इस संकट की घड़ी में भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है और लगातार मदद पहुंचा रहा है. रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है. भारतीय हेलीकॉप्टरों ने कई लोगों की जान भी बचाई है. 

श्रीलंका में भारी बारिश, बाढ़ और लगातार लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर आम लोगों की जिंदगी में मुश्किलें खड़ी हो गई है. अभी वहां मौसम खराब है. सरकार की ओर से जारी नए आंकड़ों के अनुसार 25 जिलों के 217,263 परिवारों के 774,724 लोग प्रभावित हुए हैं. इसके साथ ही कई इलाके अभी बाढ़, लैंडस्लाइड और लगातार बारिश की चपेट में हैं.  डीएमसी ने बताया कि 27,494 परिवारों के 100,898 लोग राहत शिविर में रह रहे हैं. देशभर में 798 शिविर में लोगों को रखा जा रहा है. दूसरी ओर अधिकारी राहत पहुंचाने और बेघर हुए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं.

इस आपदा से कुछ जगह संपर्क मार्ग कट गया है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है, श्रीलंका के राष्ट्रपति के मीडिया विभाग ने कहा कि श्रीलंका के टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर नेटवर्क कंजेशन (दूरसंचार ऑपरेटर नेटवर्क की भीड़) को कम करने और प्रतिक्रिया प्रणाली (रिस्पॉन्स सिस्टम) को मजबूत करने के लिए इमरजेंसी कॉल को प्राथमिकता देने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि रविवार से मौसम में सुधार होने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं श्रीलंका में आई इस आपदा से निपटने के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है, भारतीय रेस्क्यू टीम श्रीलंका एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पुलिस और स्थानीय फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित समुदायों की मदद कर रहे हैं. संकट में फंसे लोगों को निकालने, सप्लाई पहुंचाने और इमरजेंसी मदद की कोशिशें चल रही हैं. दो भारतीय नेवी हेलीकॉप्टरों ने पन्नाला में बाढ़ के पानी में फंसे आठ लोगों को बचाया. अधिकारियों ने कहा कि चार भारतीय हेलीकॉप्टर अभी पूरे देश में बचाव मिशन में लगे हुए हैं.  इनमें से दो एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत से चल रहे हैं. एयरक्राफ्ट ने पन्नाला इलाके में कई उड़ानें भरीं. इन इलाकों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने के कारण कई घरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया था. इसके बाद वहां से रेस्क्यू किए गए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया और स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिया गया. (आईएएनएस)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Cyclone Ditwah

Trending news

ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट कर सकेंगे वोटर लिस्ट
sir revision
ECI ने 12 राज्यों में बढ़ाई SIR की आखिरी तारीख, इस दिन तक अपडेट कर सकेंगे वोटर लिस्ट
राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... जयशंकर बोले- US ने तय कीं नई शर्तें
India-US Trade Tensions
राजनीति अर्थशास्त्र पर हो रही हावी... जयशंकर बोले- US ने तय कीं नई शर्तें
Gen-Z के जिक्र से लेकर गीता महोत्सव तक... PM मोदी ने मन की बात में क्‍या-क्‍या कहा?
Mann Ki Baat
Gen-Z के जिक्र से लेकर गीता महोत्सव तक... PM मोदी ने मन की बात में क्‍या-क्‍या कहा?
आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते... थरूर ने इमरान की सेहत पर जताई चिंता
Shashi Tharoor
आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते... थरूर ने इमरान की सेहत पर जताई चिंता
SIR में सामने आई हकीकत; इस राज्य में मृत पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा वोटर
West Bengal news
SIR में सामने आई हकीकत; इस राज्य में मृत पाए गए 18 लाख से भी ज्यादा वोटर
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
Maulana Mahmood Madani
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
Ladakh news
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
Sir
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
Punjab news
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां
Supreme Court
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां