सदी का सबसे भीषण तूफान आया, होटल हिला लेकिन बेधड़क होकर 'हनीमून' व्लॉग बनाता रहा कपल, लोग बोले - शर्म करो!

Jamaica Cyclone Melissa Honeymoon News: कैरेबियन देश जमैका में आज जब चक्रवाती तूफान 'मेलिसा' 300 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तबाही मचा रहा था, उसी वक्त एक जमैका में घूमने आया अमेरिकी नवविवाहित जोड़ा अपने हनीमून की यादें सोशल मीडिया पर साझा कर रहा था. उन्हें नहीं पता था कि ऐसा करके वे कितने बड़े संकट में फंसने वाले हैं. जल्द ही उनकी ये रोमांटिक कहानी लोगों के गुस्से की बड़ी वजह बन गई.

हनीमून मनाने पहुंचे थे रिजॉर्ट

डेली मिरर यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क की रहने वाली एलिशिया पेशे से नर्स हैं. वे सोशल मीडिया पर @aliciad729 नाम से टिकटॉक पर वीडियो बनाती हैं. शादी के बाद वे अपने पति चेस के साथ हनीमून मनाने जमैका के फालमाउथ में पहुंची थीं. उन्होंने समंदर किनारे बने लग्जरी रिसॉर्ट Excellence Oyster Bay में बुकिंग की थी. लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हनीमून का यह सपना एक डरावनी याद बन जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

एलिसिया ने तूफान आने से पहले का माहौल दिखाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया. जिसमें वे कहती हैं, 'अभी तो मौसम शांत है, लेकिन तूफान आज देर शाम आने वाला है.' कुछ घंटे बाद तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई. इसके बावजूद एलिशिया और उनके पति ने कैमरा बंद नहीं किया. वे तूफान के हर पल को रिकॉर्ड कर रहे थे. वे होटल की हिलती हुई खिड़कियों हिलती हुईं, बाहर झूमते पेड़ और मेहमानों को भोजन सर्व कर रहे स्टाफ को भी अपने वीडियो में दिखा रहे थे.

वीडियो पर फूटा लोगों का गुस्सा

चक्रवाती तूफान 'मेलिसा' पर बने एलिशिया के वीडियो पर लाखों व्यूज़ आए, लेकिन उसमें तारीफ के बजाय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई यूज़र्स ने लिखा, 'जब होटल स्टाफ अपने घरों को तबाही में छोड़कर तुम्हें सर्व कर रहे हैं, तो तुम सेल्फी ले रही हो? ये शर्मनाक है!'

Hurricane Melissa: जमैका में जलजला, 300 Kmph की रफ्तार से टकराया सदी का सबसे ताकतवर तूफान

एक ने कमेंट किया, “ये दुनिया कितनी डिस्टोपियन (असंवेदनशील) हो चुकी है, लोग खतरे में भी कंटेंट बना रहे हैं.” लोगों को यह बात बहुत ज्यादा खली कि तूफान में जब स्थानीय लोग अपनी जान बचा रहे थे, तब यह जोड़ा अपने “हनीमून व्लॉग” में व्यस्त था.

होटल ने टूरिस्टों को दी चेतावनी

एलिशिया ने अपने अगले वीडियो में बताया कि होटल प्रबंधन ने सभी मेहमानों को इमरजेंसी बैग तैयार करने के लिए कहा था. वह दिखाती हैं कि कैसे उन्होंने अपना कैरी-ऑन बैग खाली किया और उसमें पानी की बोतलें, दवाइयां और हैंड सैनिटाइज़र रखे.

उन्होंने बताया कि होटल ने कहा है कि अगर हालात बहुत खराब हुए, तो स्टाफ खुद आकर आपको सुरक्षित जगह ले जाएगा. जब तूफान पास आया तो होटल मैनेजमेंट ने मेहमानों से केवल एक छोटा बैग रखने को कहा. एलिशिया ने कैमरे पर दिखाया कि उन्होंने पासपोर्ट, चार्जर, पहचान पत्र और कुछ जरूरी सामान अपने पति चेस के छोटे टॉयलेट्री बैग में रख लिए.

हमें लगा मजेदार होगा…

बाद में एलिशिया ने अपने बचाव में कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था. वह बस अपने अनुभव को साझा करना चाहती थीं ताकि लोग समझ सकें कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए. लेकिन इंटरनेट पर अब भी बहस जारी है. कई लोगों का कहना है कि यह संवेदनहीन कंटेंट बनाने की एक मिसाल बन गया है.