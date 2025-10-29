Advertisement
trendingNow12980358
Hindi Newsदुनिया

सदी का सबसे भीषण तूफान आया, होटल हिला लेकिन बेधड़क होकर 'हनीमून' व्लॉग बनाता रहा कपल, लोग बोले - शर्म करो!

Jamaica News in Hindi: जमैका में आज सदी का सबसे भीषण तूफान आया, जिसने देश में काफी तबाही मचाई है. इसके बावजूद हनीमून मनाने जमैका पहुंचे एक कपल ने इसे मौजमस्ती का मौका समझ लिया, जिसके बाद वे दुनिया में नेटीजन के निशाने पर आ गए.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 29, 2025, 06:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रतीकात्मक
प्रतीकात्मक

Jamaica Cyclone Melissa Honeymoon News: कैरेबियन देश जमैका में आज जब चक्रवाती तूफान 'मेलिसा' 300 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तबाही मचा रहा था, उसी वक्त एक जमैका में घूमने आया अमेरिकी नवविवाहित जोड़ा अपने हनीमून की यादें सोशल मीडिया पर साझा कर रहा था. उन्हें नहीं पता था कि ऐसा करके वे कितने बड़े संकट में फंसने वाले हैं. जल्द ही उनकी ये रोमांटिक कहानी लोगों के गुस्से की बड़ी वजह बन गई.

हनीमून मनाने पहुंचे थे रिजॉर्ट

डेली मिरर यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क की रहने वाली एलिशिया पेशे से नर्स हैं. वे सोशल मीडिया पर @aliciad729 नाम से टिकटॉक पर वीडियो बनाती हैं. शादी के बाद वे अपने पति चेस के साथ हनीमून मनाने जमैका के फालमाउथ में पहुंची थीं. उन्होंने समंदर किनारे बने लग्जरी रिसॉर्ट Excellence Oyster Bay में बुकिंग की थी. लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हनीमून का यह सपना एक डरावनी याद बन जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

एलिसिया ने तूफान आने से पहले का माहौल दिखाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया. जिसमें वे कहती हैं, 'अभी तो मौसम शांत है, लेकिन तूफान आज देर शाम आने वाला है.' कुछ घंटे बाद तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई. इसके बावजूद एलिशिया और उनके पति ने कैमरा बंद नहीं किया. वे तूफान के हर पल को रिकॉर्ड कर रहे थे. वे होटल की हिलती हुई खिड़कियों हिलती हुईं, बाहर झूमते पेड़ और मेहमानों को भोजन सर्व कर रहे स्टाफ को भी अपने वीडियो में दिखा रहे थे.

वीडियो पर फूटा लोगों का गुस्सा

चक्रवाती तूफान 'मेलिसा' पर बने एलिशिया के वीडियो पर लाखों व्यूज़ आए, लेकिन उसमें तारीफ के बजाय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई यूज़र्स ने लिखा, 'जब होटल स्टाफ अपने घरों को तबाही में छोड़कर तुम्हें सर्व कर रहे हैं, तो तुम सेल्फी ले रही हो? ये शर्मनाक है!'

Hurricane Melissa: जमैका में जलजला, 300 Kmph की रफ्तार से टकराया सदी का सबसे ताकतवर तूफान

एक ने कमेंट किया, “ये दुनिया कितनी डिस्टोपियन (असंवेदनशील) हो चुकी है, लोग खतरे में भी कंटेंट बना रहे हैं.” लोगों को यह बात बहुत ज्यादा खली कि तूफान में जब स्थानीय लोग अपनी जान बचा रहे थे, तब यह जोड़ा अपने “हनीमून व्लॉग” में व्यस्त था.

होटल ने टूरिस्टों को दी चेतावनी

एलिशिया ने अपने अगले वीडियो में बताया कि होटल प्रबंधन ने सभी मेहमानों को इमरजेंसी बैग तैयार करने के लिए कहा था. वह दिखाती हैं कि कैसे उन्होंने अपना कैरी-ऑन बैग खाली किया और उसमें पानी की बोतलें, दवाइयां और हैंड सैनिटाइज़र रखे.

उन्होंने बताया कि होटल ने कहा है कि अगर हालात बहुत खराब हुए, तो स्टाफ खुद आकर आपको सुरक्षित जगह ले जाएगा. जब तूफान पास आया तो होटल मैनेजमेंट ने मेहमानों से केवल एक छोटा बैग रखने को कहा. एलिशिया ने कैमरे पर दिखाया कि उन्होंने पासपोर्ट, चार्जर, पहचान पत्र और कुछ जरूरी सामान अपने पति चेस के छोटे टॉयलेट्री बैग में रख लिए. 

हमें लगा मजेदार होगा…

बाद में एलिशिया ने अपने बचाव में कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था. वह बस अपने अनुभव को साझा करना चाहती थीं ताकि लोग समझ सकें कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए. लेकिन इंटरनेट पर अब भी बहस जारी है. कई लोगों का कहना है कि यह संवेदनहीन कंटेंट बनाने की एक मिसाल बन गया है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Cyclone MelissaJamaica News in Hindi

Trending news

लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
Mehbooba Mufti
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
Guru Nanak Jayanti
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
Supreme Court News
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
Narendra Modi
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
earthquake news in hindi
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
Shivangi Singh
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
shagun parihar
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
launching pads
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
Sanae Takaichi
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
Bengaluru
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल